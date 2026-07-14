Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Киева предлагал военнообязанным мужчинам устроиться на военно-промышленное предприятие и получить бронь от мобилизации за 7 тысяч долларов.

Фигурант дела предупреждал, что устройство на работу будет фиктивным и временным, а за дополнительное вознаграждение он обещал продлить трудоустройство.

Задержанному киевлянину грозит до пяти лет лишения свободы за получение неправомерной выгоды.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киевлянин предлагал военнообязанным мужчинам за 7 тысяч долларов устроиться на военно-промышленное предприятие и получить бронь от мобилизации, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщило главное управление украинской полиции в городе Киеве.

"Фигурант уверял, что имеет необходимые связи для решения вопроса о трудоустройстве военнообязанного на критически важное предприятие с последующим оформлением бронирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте киевской полиции.

По данным следствия, за свои "услуги" по устройству на государственное оборонно-промышленного предприятие 46-летний житель Киева требовал передать ему 7 тысяч долларов. При этом фигурант предупреждал мужчин, что устройство на работу будет фиктивным и временным. За дополнительное вознаграждение он обещал продлить трудоустройство.

Сообщается, что киевлянина задержали. Ему вменяют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное группой по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.