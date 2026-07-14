Минобороны рассказало подробности группового удара по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные Силы нанесли групповые удары по предприятиям в Киеве.
- Поражены предприятия, где производились ракеты и осуществлялась сборка БПЛА.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ходе группового удара по Киеву поразили предприятия, где производились ракеты для ВСУ, а также осуществлялась сборка БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары: высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в городе Киев, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18