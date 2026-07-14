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В Казахстане создали три участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 14.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
15:28 14.07.2026
В Казахстане создали три участка для голосования на выборах в Госдуму

Три зарубежных участка для голосования на выборах в Госдуму создали в Казахстане

© РИА Новости / Александр АльтманИзбирательный участок в посольстве России в Астане
Избирательный участок в посольстве России в Астане - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Альтман
Избирательный участок в посольстве России в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 14 июл - РИА Новости. Три участка для голосования на выборах в Госдуму образованы на территории Казахстана, сообщает посольство России в Астане.
«

"В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории консульского округа посольства... приказом посла Российской Федерации в Республике Казахстан от 10.07.2026 г. созданы три избирательных участка", - говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что к территории консульского округа посольства относятся Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Улытауская и Костанайская области. Сообщается, что два участка образованы в Астане и еще один в городе Приозерск Карагандинской области.
Информация о времени проведения голосования, а также об организации голосования в городах консульского округа посольства будет размещена дополнительно, добавили российские дипломаты.
Указом президента Российской Федерации от 16 июня, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.
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