Избирательный участок в посольстве России в Астане. Архивное фото

Избирательный участок в посольстве России в Астане

В Казахстане создали три участка для голосования на выборах в Госдуму

АСТАНА, 14 июл - РИА Новости. Три участка для голосования на выборах в Госдуму образованы на территории Казахстана, сообщает посольство России в Астане.

« "В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории консульского округа посольства... приказом посла Российской Федерации в Республике Казахстан от 10.07.2026 г. созданы три избирательных участка", - говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что к территории консульского округа посольства относятся Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Улытауская и Костанайская области . Сообщается, что два участка образованы в Астане и еще один в городе Приозерск Карагандинской области.

Информация о времени проведения голосования, а также об организации голосования в городах консульского округа посольства будет размещена дополнительно, добавили российские дипломаты.