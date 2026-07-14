Рейтинг@Mail.ru
Пропавшие в Карелии брат и сестра неоднократно сбегали из дома - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 14.07.2026 (обновлено: 17:28 14.07.2026)
Пропавшие в Карелии брат и сестра неоднократно сбегали из дома

Пропавшие в Карелии дети неоднократно сбегали из дома и состояли на учете

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Брат и сестра из Кондопоги пропали в Карелии, их местонахождение неизвестно с понедельника.
  • Дети ранее неоднократно сбегали из дома и состояли на учете в психоневрологическом диспансере.
  • Мама привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей, при этом семья считается благополучной.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Пропавшие в Карелии брат и сестра ранее неоднократно сбегали из дома, из-за чего их мать привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Идут поиски 11-летнего брата и 13-летней сестры из Кондопоги, их местонахождение неизвестно с понедельника, сообщили ранее РИА Новости в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт". Прокуратура Карелии и СК начали проверки.
«
"Брат и сестра неоднократно сбегали из дома, ранее состояли на учете в ПДН (отделение полиции по делам несовершеннолетних - ред.). Мама за это привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дети из многодетной семьи. "Семья считается благополучной. Дети жили с мамой и отчимом. Мама многодетная, всего в семье четверо детей. Мама и отчим алкоголем не злоупотребляют", - уточнили в правоохранительных органах.
Дети некоторое время жили у дедушки в деревне, а на каникулы вернулись в Кондопогу, отметил собеседник.
В региональном отряде "ЛизаАлерт" РИА Новости рассказали, что сейчас приоритетная зона поисков детей смещена к Петрозаводску. В них принимают участие добровольцы, местные жители, спасатели и правоохранительные органы.
Таёжный берег реки Енисей - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В Красноярском крае спасатели ищут туриста, пропавшего во время сплава
13 июля, 12:55
 
ПроисшествияРеспублика КарелияКондопогаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала