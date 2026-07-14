Пропавшие в Карелии брат и сестра неоднократно сбегали из дома

Краткий пересказ от РИА ИИ Брат и сестра из Кондопоги пропали в Карелии, их местонахождение неизвестно с понедельника.

Дети ранее неоднократно сбегали из дома и состояли на учете в психоневрологическом диспансере.

Мама привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей, при этом семья считается благополучной.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Пропавшие в Карелии брат и сестра ранее неоднократно сбегали из дома, из-за чего их мать привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Идут поиски 11-летнего брата и 13-летней сестры из Кондопоги , их местонахождение неизвестно с понедельника, сообщили ранее РИА Новости в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт". Прокуратура Карелии и СК начали проверки.

« "Брат и сестра неоднократно сбегали из дома, ранее состояли на учете в ПДН (отделение полиции по делам несовершеннолетних - ред.). Мама за это привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дети из многодетной семьи. "Семья считается благополучной. Дети жили с мамой и отчимом. Мама многодетная, всего в семье четверо детей. Мама и отчим алкоголем не злоупотребляют", - уточнили в правоохранительных органах.

Дети некоторое время жили у дедушки в деревне, а на каникулы вернулись в Кондопогу, отметил собеседник.