Пропавшие в Карелии брат и сестра неоднократно сбегали из дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Брат и сестра из Кондопоги пропали в Карелии, их местонахождение неизвестно с понедельника.
- Дети ранее неоднократно сбегали из дома и состояли на учете в психоневрологическом диспансере.
- Мама привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей, при этом семья считается благополучной.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Пропавшие в Карелии брат и сестра ранее неоднократно сбегали из дома, из-за чего их мать привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Брат и сестра неоднократно сбегали из дома, ранее состояли на учете в ПДН (отделение полиции по делам несовершеннолетних - ред.). Мама за это привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дети из многодетной семьи. "Семья считается благополучной. Дети жили с мамой и отчимом. Мама многодетная, всего в семье четверо детей. Мама и отчим алкоголем не злоупотребляют", - уточнили в правоохранительных органах.
Дети некоторое время жили у дедушки в деревне, а на каникулы вернулись в Кондопогу, отметил собеседник.
В региональном отряде "ЛизаАлерт" РИА Новости рассказали, что сейчас приоритетная зона поисков детей смещена к Петрозаводску. В них принимают участие добровольцы, местные жители, спасатели и правоохранительные органы.