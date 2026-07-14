Кинопавильон в Якутии построят в 2030 году

«

"Благодаря вашему поручению мы уже начинаем разработку проектной документации кинопавильона, самого крупного за Уралом вообще. Мы уверены, что к 2030 году Дальний Восток может получить свой современный региональный центр киноиндустрии", - доложил Николаев.