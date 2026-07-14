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Кинопавильон в Якутии построят в 2030 году - РИА Новости, 14.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:47 14.07.2026 (обновлено: 15:48 14.07.2026)
Кинопавильон в Якутии построят в 2030 году

Николаев заявил, что региональный центр киноиндустрии появится в Якутии к 2030 г

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о начале разработки проектной документации для строительства крупного кинопавильона.
  • Региональный центр киноиндустрии в Якутии планируют создать к 2030 году.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Региональный центр киноиндустрии появится в Якутии к 2030 году, сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Во вторник в Кремле президент России Владимир Путин встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым.
«
"Благодаря вашему поручению мы уже начинаем разработку проектной документации кинопавильона, самого крупного за Уралом вообще. Мы уверены, что к 2030 году Дальний Восток может получить свой современный региональный центр киноиндустрии", - доложил Николаев.
По его словам, работа в киноиндустрии Якутии идет большая, появляются новые фильмы.
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КультураРоссияУралДальний ВостокАйсен НиколаевВладимир Путин
 
 
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