В Тюменской области мужчина получил срок в колонии за изнасилование девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Тюменской области приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование девочки.

Она жила с ним в одном доме.

ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Голышмановский районный суд Тюменской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима мужчину, дважды изнасиловавшего девочку, которая жила с ним в одном доме, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Установлено, что обвиняемый надругался над девочкой, проживавшей с ним в одном доме. Осознавать происходящее в полной мере и оказать сопротивление она не могла в силу возраста и наследственной задержке в развитии психики.

"Суд вынес обвинительный приговор гражданину, признанному виновным в совершении двух преступлений по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ — в изнасиловании несовершеннолетней с использованием её беспомощного состояния. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении

Отмечается, что в суде мужчина полностью признал вину, от дачи показаний отказался, но при этом безуспешно пытался оспорить гражданский иск на 200 тысяч рублей, считая, что сумма иска завышена - готов был выплатить лишь 50 тысяч рублей.