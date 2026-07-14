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В Тюменской области мужчина получил срок в колонии за изнасилование девочки - РИА Новости, 14.07.2026
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13:15 14.07.2026
В Тюменской области мужчина получил срок в колонии за изнасилование девочки

В Тюменской области мужчина получил 13 лет колонии за изнасилование девочки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Тюменской области приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование девочки.
  • Она жила с ним в одном доме.
ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Голышмановский районный суд Тюменской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима мужчину, дважды изнасиловавшего девочку, которая жила с ним в одном доме, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Установлено, что обвиняемый надругался над девочкой, проживавшей с ним в одном доме. Осознавать происходящее в полной мере и оказать сопротивление она не могла в силу возраста и наследственной задержке в развитии психики.
"Суд вынес обвинительный приговор гражданину, признанному виновным в совершении двух преступлений по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ — в изнасиловании несовершеннолетней с использованием её беспомощного состояния. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в суде мужчина полностью признал вину, от дачи показаний отказался, но при этом безуспешно пытался оспорить гражданский иск на 200 тысяч рублей, считая, что сумма иска завышена - готов был выплатить лишь 50 тысяч рублей.
При вынесении приговора суд принял во внимание как тяжесть и общественную опасность преступления, так и смягчающие обстоятельства, в том числе явку с повинной до возбуждения уголовного дела и активное содействие раскрытию преступления. Учтено и неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого
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