В Италии оправдали женщину, задушившую мать с болезнью Альцгеймера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Италии женщина задушила свою 93-летнюю мать, страдающую от болезни Альцгеймера, шейным платком.
- Суд оправдал ее, признав невменяемой из-за тяжелого посттравматического стресса, связанного с уходом за больной матерью.
- Решающую роль при вынесении приговора сыграли результаты психиатрических экспертиз.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Суд в Италии оправдал женщину, задушившую шейным платком свою пожилую мать, у которой была диагностирована болезнь Альцгеймера, пишет газета Repubblica.
По данным издания, в ночь на 9 марта 2025 года в городе Сан-Джованни-Вальдарно в провинции Ареццо 67-летняя Джузеппина Мартин задушила шейным платком свою тяжело больную 93-летнюю мать, у которой была диагностирована болезнь Альцгеймера. Совершив преступление, она сама вызвала силы правопорядка, призналась в случившемся и попросила о помощи. Ей предъявили обвинение в убийстве, отягченном родственными связями.
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"Суд Ареццо вынес оправдательный приговор.... Суд присяжных установил, что подсудимая на момент совершения преступления находилась в состоянии полной невменяемости, вызванном тяжелым посттравматическим стрессом, связанным с болезнью матери и уходом за ней", - говорится в материале газеты.
Изначально сторона обвинения просила 12 лет тюремного заключения.
В суде обвиняемая раскаялась, заявив, что не знает, что на нее нашло, а также попросила прощения за содеянное. Итальянка рассказала, что длительное время ухаживала за больной матерью, что сопровождалось огромной эмоциональной и физической нагрузкой, а также посетовала на отсутствие поддержки со стороны соответствующих органов.
Решающую роль при вынесении приговора сыграли психиатрические экспертизы, проведенные в ходе судебного разбирательства, подчеркивает газета. Эксперты выявили у Джузеппины Мартин тяжелое посттравматическое расстройство, вызванное состоянием здоровья матери и уходом за ней. Суд пришел к выводу, что это и привело к потере контроля в момент преступления.