В Италии оправдали женщину, задушившую мать с болезнью Альцгеймера

Краткий пересказ от РИА ИИ В Италии женщина задушила свою 93-летнюю мать, страдающую от болезни Альцгеймера, шейным платком.

Суд оправдал ее, признав невменяемой из-за тяжелого посттравматического стресса, связанного с уходом за больной матерью.

Решающую роль при вынесении приговора сыграли результаты психиатрических экспертиз.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Суд в Италии оправдал женщину, задушившую шейным платком свою пожилую мать, у которой была диагностирована болезнь Альцгеймера, пишет газета Repubblica.

По данным издания, в ночь на 9 марта 2025 года в городе Сан-Джованни-Вальдарно в провинции Ареццо 67-летняя Джузеппина Мартин задушила шейным платком свою тяжело больную 93-летнюю мать, у которой была диагностирована болезнь Альцгеймера. Совершив преступление, она сама вызвала силы правопорядка, призналась в случившемся и попросила о помощи. Ей предъявили обвинение в убийстве, отягченном родственными связями.

« "Суд Ареццо вынес оправдательный приговор.... Суд присяжных установил, что подсудимая на момент совершения преступления находилась в состоянии полной невменяемости, вызванном тяжелым посттравматическим стрессом, связанным с болезнью матери и уходом за ней", - говорится в материале газеты.

Изначально сторона обвинения просила 12 лет тюремного заключения.

В суде обвиняемая раскаялась, заявив, что не знает, что на нее нашло, а также попросила прощения за содеянное. Итальянка рассказала, что длительное время ухаживала за больной матерью, что сопровождалось огромной эмоциональной и физической нагрузкой, а также посетовала на отсутствие поддержки со стороны соответствующих органов.