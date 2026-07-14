МСП в 2026 году привлек с господдержкой 11,9 млрд рублей на инвестпроекты

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Малый и средний бизнес России с начала 2026 года привлек почти 12 миллиардов рублей на льготных условиях на реализацию инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.

"С января 2026 года малый и средний бизнес привлек порядка 11,9 млрд рублей по кредитным договорам на реализацию инвестиционных проектов в ходе льготной программы кредитования, реализуемой Минэкономразвития России совместно с Банком России и Корпорацией МСП", - говорится в сообщении.

Льготное финансирование должно помочь в адаптации бизнеса к текущим экономическим условиям, программа реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" с лимитом кредитования 50 миллиардов рублей в 2026 году, отметили в Минэкономразвития.

Наибольший интерес к инструменту проявили представители обрабатывающей промышленности, получившие 9,4 миллиарда рублей, сообщила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. "Значительные объемы поддержки также пришлись на сферу гостиниц и общепита (1,3 млрд рублей), транспортировку и хранение (535 млн рублей), на сектор информации и связи (243 млн рублей), а также научно-технической деятельности (156 млн рублей)", - сказала она, ее слова цитирует пресс-служба.

Лидерами по объему привлеченного финансирования МСП в рамках программы стали Москва (1,6 миллиарда рублей), Московская область (835 миллиона рублей), Краснодарский край (691 миллион рублей), Пермский край (639 миллионов рублей), Воронежская область (587 миллионов рублей), отметили в министерстве.

В свою очередь, зампредседателя Банка России Михаил Мамута подчеркнул важность того, чтобы проекты, получающие поддержку, стимулировали рост производительности труда в соответствующих секторах экономики. Поскольку, именно в этом, по его словам, "сейчас скрыт основной потенциал ускорения темпов экономического развития".

В Минэкономразвития напомнили об условиях программы. Так, заемные средства предоставляются на инвестиционные цели по ставке "ключевая ставка ЦБ минус 3,5%", что сейчас составляет 10,75%. Сумма кредита варьируется от 25 миллионов до 2 миллиардов рублей в зависимости от категории бизнеса (микро, малый и средний), а срок кредитования достигает 10 лет, при этом льготная ставка действует в течение первых пяти лет.