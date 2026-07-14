В МОК пожаловались на Инфантино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Некоммерческая организация FairSquare подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на президента Международной федерации футбола (ФИФА) и члена МОК Джанни Инфантино.
- FairSquare утверждает, что Инфантино нарушил правила МОК о политическом нейтралитете, выразив поддержку президенту США Дональду Трампу, и указывает на возможное попустительство политическому давлению в решении по Фоларину Балогану.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Некоммерческая организация FairSquare объявила на своем сайте о подаче жалобы в Международный олимпийский комитет (МОК) на президента Международной федерации футбола (ФИФА) и члена МОК Джанни Инфантино по поводу приостановки красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана.
FairSquare в своей жалобе сообщает о "неопровержимых доказательствах" того, что Инфантино, который является членом МОК с 2020 года, "совершил пять явных нарушений правил МОК о политическом нейтралитете посредством заявлений или других явных выражений поддержки президенту США Дональду Трампу". Одно из них касается решения по Балогану, связанного "с возможным попустительством политическому давлению со стороны президента Трампа с целью обхода дисциплинарных правил ФИФА".
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".