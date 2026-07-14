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В МОК пожаловались на Инфантино - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
17:19 14.07.2026 (обновлено: 17:34 14.07.2026)
В МОК пожаловались на Инфантино

В МОК направили жалобу на Инфантино в связи с приостановкой удаления Балогана

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоммерческая организация FairSquare подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на президента Международной федерации футбола (ФИФА) и члена МОК Джанни Инфантино.
  • FairSquare утверждает, что Инфантино нарушил правила МОК о политическом нейтралитете, выразив поддержку президенту США Дональду Трампу, и указывает на возможное попустительство политическому давлению в решении по Фоларину Балогану.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Некоммерческая организация FairSquare объявила на своем сайте о подаче жалобы в Международный олимпийский комитет (МОК) на президента Международной федерации футбола (ФИФА) и члена МОК Джанни Инфантино по поводу приостановки красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана.
FairSquare в своей жалобе сообщает о "неопровержимых доказательствах" того, что Инфантино, который является членом МОК с 2020 года, "совершил пять явных нарушений правил МОК о политическом нейтралитете посредством заявлений или других явных выражений поддержки президенту США Дональду Трампу". Одно из них касается решения по Балогану, связанного "с возможным попустительством политическому давлению со стороны президента Трампа с целью обхода дисциплинарных правил ФИФА".
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".
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ФутболСШАДжанни ИнфантиноМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганДональд Трамп
 
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