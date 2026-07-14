В МОК пожаловались на Инфантино

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Некоммерческая организация FairSquare объявила на своем сайте о подаче жалобы в Международный олимпийский комитет (МОК) на президента Международной федерации футбола (ФИФА) и члена МОК Джанни Инфантино по поводу приостановки красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".