Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Утром в понедельник агентство Укринформ передавало, что в городе прогремел взрыв.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.