Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство Укринформ.
"В Харькове раздался взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
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