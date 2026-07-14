Куренков и Анохин обсудили вопросы развития гражданской обороны

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Смоленской области Василий Анохин во вторник в Смоленске обсудили вопросы развития системы гражданской обороны, защиты населения и пожарной безопасности.

"Основной темой встречи стало развитие пожарно-спасательной инфраструктуры в регионе. Доложил о работе по предотвращению природных пожаров и совершенствованию системы обеспечения безопасности. Александр Вячеславович отметил, что благодаря тесному взаимодействию с Главным управлением МЧС России по Смоленской области удается эффективно решать поставленные задачи и минимизировать последствия нештатных ситуаций", - написал Анохин на платформе "Макс".

Он добавил, что в ближайшие годы в регионе планируют обновить ряд объектов МЧС. Это позволит создать современные условия для работы профессионалов.

"Речь также шла о подготовке молодых спасателей. Смоленская область по праву гордится своими ребятами: команда старшей возрастной группы второй год подряд становится победителем Всероссийских соревнований "Школа безопасности". В этом году наши юные спасатели достойно представили Россию на международных соревнованиях "Юный спасатель" в Азербайджане, где заняли четвертое место в общекомандном зачете. В июне этого года Смоленск принимал XXX межрегиональный этап соревнований "Школа безопасности", по итогам которого старшая команда региона вновь стала лучшей, а младшая завоевала третье место", - добавил глава региона.