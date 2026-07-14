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Куренков и Анохин обсудили вопросы развития гражданской обороны - РИА Новости, 14.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:57 14.07.2026 (обновлено: 18:09 14.07.2026)
Куренков и Анохин обсудили вопросы развития гражданской обороны

Александр Куренков и Василий Анохин обсудили вопросы гражданской обороны

© Фото : МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Смоленской области Василий Анохин
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Смоленской области Василий Анохин во вторник в Смоленске обсудили вопросы развития системы гражданской обороны, защиты населения и пожарной безопасности.
"Основной темой встречи стало развитие пожарно-спасательной инфраструктуры в регионе. Доложил о работе по предотвращению природных пожаров и совершенствованию системы обеспечения безопасности. Александр Вячеславович отметил, что благодаря тесному взаимодействию с Главным управлением МЧС России по Смоленской области удается эффективно решать поставленные задачи и минимизировать последствия нештатных ситуаций", - написал Анохин на платформе "Макс".
Он добавил, что в ближайшие годы в регионе планируют обновить ряд объектов МЧС. Это позволит создать современные условия для работы профессионалов.
"Речь также шла о подготовке молодых спасателей. Смоленская область по праву гордится своими ребятами: команда старшей возрастной группы второй год подряд становится победителем Всероссийских соревнований "Школа безопасности". В этом году наши юные спасатели достойно представили Россию на международных соревнованиях "Юный спасатель" в Азербайджане, где заняли четвертое место в общекомандном зачете. В июне этого года Смоленск принимал XXX межрегиональный этап соревнований "Школа безопасности", по итогам которого старшая команда региона вновь стала лучшей, а младшая завоевала третье место", - добавил глава региона.
Он подчеркнул, что важно и дальше создавать условия, чтобы все больше школьников могли заниматься этим направлением, приобретать необходимые навыки и выбирать профессии, связанные со спасательным делом.
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Смоленская областьСмоленская областьСмоленскВасилий АнохинАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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