Подростки теперь могут подтвердить профиль на "Авито" через "Госуслуги"

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пользователи "Авито" старше 14 лет теперь смогут подтверждать подлинность своего профиля через "Госуслуги", а также восстанавливать доступ через взрослого, сообщили РИА Новости в компании.

"В целях повышения безопасности и прозрачности сделок на платформе "Авито" добавил новые возможности верификации для подростков от 14 лет... Теперь они могут верифицироваться через "Госуслуги" и получить бейдж "Документы проверены", чтобы повысить доверие других пользователей", - сообщили там.

"А если система в целях безопасности ограничила доступ к аккаунту, они смогут использовать новый механизм "Позвать взрослого", где родитель или совершеннолетний родственник может подтвердить личность подростка без доступа к его профилю", - добавили в компании.

Там пояснили, что верификация через "Госуслуги" впервые появилась на платформе в феврале 2022 года в рамках эксперимента Минцифры РФ. Однако ранее этот инструмент был доступен только от 18 лет. Расширение возрастных рамок реализовано при поддержке Минцифры, заверили в компании.

Для подтверждения профиля подросток верифицируется через учетную запись госпортала на платформе. После проверки в его профиле появляются специальные бейджи - "Документы проверены" и "Реквизиты проверены". Это подтверждает, что за аккаунтом стоит реальный человек, а не бот.

В свою очередь функция "позвать взрослого" является новым механизмом восстановления доступа для несовершеннолетних в случае временного ограничения доступа к профилю. Так, если система отметила в профиле подозрительные признаки, например, маркеры возможного взлома, она отправляет его на дополнительную проверку.

Ранее до 18 лет пройти ее и вернуть доступ к аккаунту было невозможно. Теперь подросток может инициировать процедуру подтверждения личности, указав аккаунт своего родителя или любого другого совершеннолетнего родственника.