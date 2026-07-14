Минобрнауки предложило создать университетские гостиницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобрнауки России предложило ввести новый тип студенческого жилья — университетские гостиницы.
- Университетские гостиницы обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости.
- Эксперимент с университетскими гостиницами планируется провести до 2028 года в ряде подведомственных Минобрнауки России университетов на добровольной основе.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобрнауки России предложило в качестве эксперимента ввести новый тип студенческого жилья "университетские гостиницы", которые обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Предполагается, что университетские гостиницы позволят предоставить обучающимся более комфортные условия проживания – хороший ремонт, мебель, уборку и иные услуги, при сохранении доступной стоимости, а вузам – более широкие возможности администрирования мест для проживания.
В статус университетских гостиниц будет перепрофилировано ограниченное количество общежитий из числа недавно построенных либо прошедших капитальный ремонт.
Эксперимент предлагается провести до 2028 года в ряде подведомственных Минобрнауки России университетов, на добровольной основе выразивших заинтересованность в этом.
Согласно документу, в числе задач эксперимента – апробация и подготовка к возможному тиражированию практики организации университетских гостиниц, создание условий оказания гостиничных услуг с использованием объектов недвижимости вузов, а также обеспечение обучающихся комфортными условиями проживания при сохранении доступной стоимости.