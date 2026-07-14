Минобрнауки предложило создать университетские гостиницы

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобрнауки России предложило ввести новый тип студенческого жилья — университетские гостиницы.

Университетские гостиницы обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости.

Эксперимент с университетскими гостиницами планируется провести до 2028 года в ряде подведомственных Минобрнауки России университетов на добровольной основе.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобрнауки России предложило в качестве эксперимента ввести новый тип студенческого жилья "университетские гостиницы", которые обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Предполагается, что университетские гостиницы позволят предоставить обучающимся более комфортные условия проживания – хороший ремонт, мебель, уборку и иные услуги, при сохранении доступной стоимости, а вузам – более широкие возможности администрирования мест для проживания.

В статус университетских гостиниц будет перепрофилировано ограниченное количество общежитий из числа недавно построенных либо прошедших капитальный ремонт.

Эксперимент предлагается провести до 2028 года в ряде подведомственных Минобрнауки России университетов, на добровольной основе выразивших заинтересованность в этом.