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"Времени нет". Командующий люфтваффе выступил с призывом из-за России - РИА Новости, 14.07.2026
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15:04 14.07.2026 (обновлено: 15:31 14.07.2026)
"Времени нет". Командующий люфтваффе выступил с призывом из-за России

Глава ВВС ФРГ Нойманн призвал закупать оружие у США из-за якобы угрозы от РФ

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий люфтваффе Хольгер Нойманн заявил, что Германии следует продолжать закупать американское вооружение, включая истребители, чтобы противостоять якобы угрозе со стороны России.
  • По словам Нойманна, оборонная промышленность Европы обладает потенциалом, но на данный момент не развивает передовые технологии с той же скоростью, что и США.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Берлину следует продолжать закупать американское вооружение, включая истребители, чтобы противостоять якобы угрозе со стороны России, заявил командующий люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии) Хольгер Нойманн в интервью Politico.
"Если задача люфтваффе или военно-воздушных сил НАТО состоит в том, чтобы быть готовыми как можно скорее, нам, возможно, придется закупать системы, имеющиеся в продаже. <…> Развитие собственных возможностей требует времени. Сейчас у нас нет на это времени", — подчеркнул он.
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По словам Нойманна, такие системы могут не в полной мере отвечать немецким требованиям, но станут "лучшим приобретением на ближайшие пару лет". Также он отметил, что оборонная промышленность Европы обладает потенциалом, однако на данный момент не развивает передовые технологии с той же скоростью, что и США.
В последние годы Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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