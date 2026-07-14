Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командующий люфтваффе Хольгер Нойманн заявил, что Германии следует продолжать закупать американское вооружение, включая истребители, чтобы противостоять якобы угрозе со стороны России.
- По словам Нойманна, оборонная промышленность Европы обладает потенциалом, но на данный момент не развивает передовые технологии с той же скоростью, что и США.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Берлину следует продолжать закупать американское вооружение, включая истребители, чтобы противостоять якобы угрозе со стороны России, заявил командующий люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии) Хольгер Нойманн в интервью Politico.
"Если задача люфтваффе или военно-воздушных сил НАТО состоит в том, чтобы быть готовыми как можно скорее, нам, возможно, придется закупать системы, имеющиеся в продаже. <…> Развитие собственных возможностей требует времени. Сейчас у нас нет на это времени", — подчеркнул он.
По словам Нойманна, такие системы могут не в полной мере отвечать немецким требованиям, но станут "лучшим приобретением на ближайшие пару лет". Также он отметил, что оборонная промышленность Европы обладает потенциалом, однако на данный момент не развивает передовые технологии с той же скоростью, что и США.
В последние годы Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.