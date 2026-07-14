Олег Газманов рассказал, что подарил дочери на свадьбу

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов рассказал, что на свадьбу дочери Марианны подарил молодоженам свое выступление, а также помог в организации торжества.

"Прежде всего я, конечно, помог им это сделать. Во-вторых, я там спел несколько песен. Всего лишь несколько, но они все были к месту", - сказал он.