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Олег Газманов рассказал, что подарил дочери на свадьбу - РИА Новости, 14.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:16 14.07.2026
Олег Газманов рассказал, что подарил дочери на свадьбу

Олег Газманов рассказал, что подарил дочери на свадьбу свое выступление

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Олег Газманов помог в организации свадьбы дочери Марианны и выступил на торжестве.
  • 22-летняя Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов рассказал, что на свадьбу дочери Марианны подарил молодоженам свое выступление, а также помог в организации торжества.
"Прежде всего я, конечно, помог им это сделать. Во-вторых, я там спел несколько песен. Всего лишь несколько, но они все были к месту", - сказал он.
Газманов с юмором отметил, что мероприятие прошло без происшествий, а он отдал наследницу под венец с чувством радости.
"Свадьба прошла без драки, было весело. Так быстро все произошло. Выдавал ее замуж с чувством радости, потому что это все равно неизбежно", - заключил певец.
В начале июля 22-летняя дочь артиста Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима. Брак был зарегистрирован в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве.
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