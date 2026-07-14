Олег Газманов рассказал, что подарил дочери на свадьбу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Олег Газманов помог в организации свадьбы дочери Марианны и выступил на торжестве.
- 22-летняя Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов рассказал, что на свадьбу дочери Марианны подарил молодоженам свое выступление, а также помог в организации торжества.
"Прежде всего я, конечно, помог им это сделать. Во-вторых, я там спел несколько песен. Всего лишь несколько, но они все были к месту", - сказал он.
Газманов с юмором отметил, что мероприятие прошло без происшествий, а он отдал наследницу под венец с чувством радости.
"Свадьба прошла без драки, было весело. Так быстро все произошло. Выдавал ее замуж с чувством радости, потому что это все равно неизбежно", - заключил певец.
В начале июля 22-летняя дочь артиста Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима. Брак был зарегистрирован в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве.