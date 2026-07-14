Олег Газманов рассказал о популярности альбома, посвященного СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Олег Газманов рассказал о популярности своего альбома, посвященного специальной военной операции.
- Песни из альбома, в частности песня "Танки", стали популярными среди детей.
- Газманов отметил, что сейчас наблюдается тенденция, когда его песни для взрослых нравятся детям.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов рассказал, что альбом, который он посвятил специальной военной операции, пользуется большой популярностью среди детей.
Пресс-конференция, посвященная 75-летию Олега Газманова, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
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"За несколько лет в связи с СВО я написал целый альбом таких песен. Эти песни оказались очень популярными среди детей. Вот песню "Танки" пятилетние мальчишки и девчонки поют, это удивительно", - сказал певец.
Он отметил, что ранее написанные им детские песни пользовались популярностью у взрослой аудитории, а сейчас наблюдается обратная тенденция.
"Те песни, которые я писал для маленького Родиона, когда он еще был маленьким, нравились взрослым. А те песни, которые я пишу для взрослых, очень нравятся детям: "Вперед, Россия!" и "Танки", и другие песни", - заключил артист.