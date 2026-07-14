Олег Газманов рассказал о популярности альбома, посвященного СВО

"За несколько лет в связи с СВО я написал целый альбом таких песен. Эти песни оказались очень популярными среди детей. Вот песню "Танки" пятилетние мальчишки и девчонки поют, это удивительно", - сказал певец.

Он отметил, что ранее написанные им детские песни пользовались популярностью у взрослой аудитории, а сейчас наблюдается обратная тенденция.

"Те песни, которые я писал для маленького Родиона, когда он еще был маленьким, нравились взрослым. А те песни, которые я пишу для взрослых, очень нравятся детям: "Вперед, Россия!" и "Танки", и другие песни", - заключил артист.