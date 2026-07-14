Олег Газманов рассказал, как песня "Офицеры" стала пророческой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Олег Газманов заявил, что его песня "Офицеры" оказалась пророческой на фоне происходящего в ряде стран Балтии и Восточной Европы.
- Пресс-конференция, посвященная 75-летию Олега Газманова, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов заявил, что один из его главных хитов - песня "Офицеры"- оказалась пророческой на фоне происходящего в ряде стран Балтии и Восточной Европы.
Пресс-конференция, посвященная 75-летию Олега Газманова, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
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"Предсказание страшное: "На разрытых могилах ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали? Не смогли уберечь их. Теперь они вечно в глаза нам глядят". Когда смотришь, что происходит в Польше, в Литве, в Латвии, когда могилы наших воинов, которые освобождали эти страны от фашизма, фактически разрушены, оплеваны, поруганы... Я написал эту песню в 1991 году", - сказал артист.
Песня "Офицеры" была написана Олегом Газмановым в начале 1990-х годов и впервые прозвучала в 1991 году. Композиция посвящена военным разных поколений и стала одной из самых известных патриотических песен в репертуаре артиста. На протяжении многих лет она традиционно исполняется на концертах, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества и другим памятным датам.
Песня получила широкую популярность среди военнослужащих, ветеранов и членов их семей и считается одной из визитных карточек творчества Газманова.
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