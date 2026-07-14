Олег Газманов рассказал, как песня "Офицеры" стала пророческой

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов заявил, что один из его главных хитов - песня "Офицеры"- оказалась пророческой на фоне происходящего в ряде стран Балтии и Восточной Европы.

Песня "Офицеры" была написана Олегом Газмановым в начале 1990-х годов и впервые прозвучала в 1991 году. Композиция посвящена военным разных поколений и стала одной из самых известных патриотических песен в репертуаре артиста. На протяжении многих лет она традиционно исполняется на концертах, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества и другим памятным датам.