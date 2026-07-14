Гарбузов: в Москве работают по-настоящему сильные профессионалы

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.Конкурс "Московские мастера" подтвердил, что в столице работают по-настоящему сильные профессионалы, чьи навыки и идеи напрямую влияют на развитие ключевых отраслей города, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что на площадках городских учреждений участники "Московских мастеров" продемонстрировали навыки в решении реальных профессиональных задач — их проекты оценивали с точки зрения практической применимости на компаниях столицы.

"Важно, что в состязании участвуют специалисты предприятий, которые решают реальные технологические задачи, — это лучший показатель востребованности и практической ценности их компетенций", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Например, в номинации "Программист" конкурсантам предстояло составить готовые и наиболее удобные для использования программы, уточнили в пресс-службе. В финал вышли представители ракетно-космической и авиационной промышленности, отрасли информационных систем, кабельно-проводниковой индустрии, микроэлектроники и других инновационных секторов.

Для инженеров конкурсное испытание состояло в подготовке и представлении собственного проекта. Так, экспертное жюри оценивало работы по уровню научно-технических достижений, потенциала экономической выгоды и целесообразности реализации, а также по возможности практического внедрения и жизнеспособности предложенного решения.

Церемония награждения традиционно пройдет в канун Дня города. Победителям вручат денежные призы и дипломы.

Конкурс "Московские мастера" проходит каждый год. Представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии. Это спасатели и инженеры, водители общественного транспорта, медработники, специалисты социально ориентированных НКО и другие. В конкурсе могут участвовать мастера любого возраста и стажа, но традиционно более половины конкурсантов — молодежь.

В этом году мероприятие проходит в 29-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.

Проект почти за три десятилетия увеличился в шесть раз: с семи профессий в первом конкурсе до 40 в этом году. За всю историю в нем приняли участие более 1,3 миллиона человек.