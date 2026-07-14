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Гарбузов: в Москве работают по-настоящему сильные профессионалы - РИА Новости, 14.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:45 14.07.2026
Гарбузов: в Москве работают по-настоящему сильные профессионалы

Гарбузов: конкурс "Московские мастера" подтвердил профессионализм участников

© Фото : Пресс-служба ДИППГарбузов: в Москве работают по-настоящему сильные профессионалы
Гарбузов: в Москве работают по-настоящему сильные профессионалы - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Гарбузов: в Москве работают по-настоящему сильные профессионалы
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.Конкурс "Московские мастера" подтвердил, что в столице работают по-настоящему сильные профессионалы, чьи навыки и идеи напрямую влияют на развитие ключевых отраслей города, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что на площадках городских учреждений участники "Московских мастеров" продемонстрировали навыки в решении реальных профессиональных задач — их проекты оценивали с точки зрения практической применимости на компаниях столицы.
"Важно, что в состязании участвуют специалисты предприятий, которые решают реальные технологические задачи, — это лучший показатель востребованности и практической ценности их компетенций", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Например, в номинации "Программист" конкурсантам предстояло составить готовые и наиболее удобные для использования программы, уточнили в пресс-службе. В финал вышли представители ракетно-космической и авиационной промышленности, отрасли информационных систем, кабельно-проводниковой индустрии, микроэлектроники и других инновационных секторов.
Для инженеров конкурсное испытание состояло в подготовке и представлении собственного проекта. Так, экспертное жюри оценивало работы по уровню научно-технических достижений, потенциала экономической выгоды и целесообразности реализации, а также по возможности практического внедрения и жизнеспособности предложенного решения.
Церемония награждения традиционно пройдет в канун Дня города. Победителям вручат денежные призы и дипломы.
Конкурс "Московские мастера" проходит каждый год. Представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии. Это спасатели и инженеры, водители общественного транспорта, медработники, специалисты социально ориентированных НКО и другие. В конкурсе могут участвовать мастера любого возраста и стажа, но традиционно более половины конкурсантов — молодежь.
В этом году мероприятие проходит в 29-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.
Проект почти за три десятилетия увеличился в шесть раз: с семи профессий в первом конкурсе до 40 в этом году. За всю историю в нем приняли участие более 1,3 миллиона человек.
Ранее Гарбузов рассказывал в интервью РИА Новости, что молодые москвичи все чаще идут работать на промышленные предприятия.
 
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