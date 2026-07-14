Песков раскритиковал план европейцев о гарантиях для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что формулирование гарантий безопасности по Украине без участия России исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Желание европейцев формулировать гарантии безопасности по Украине без России исключает их участие в процессе урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.
"Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования", - сказал Песков журналистам.