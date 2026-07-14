Песков раскритиковал план европейцев о гарантиях для Киева

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Желание европейцев формулировать гарантии безопасности по Украине без России исключает их участие в процессе урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования", - сказал Песков журналистам.