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Французы прокомментировали участие ВСУ в параде в Париже - РИА Новости, 14.07.2026
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16:46 14.07.2026
Французы прокомментировали участие ВСУ в параде в Париже

Французы в соцсетях назвали участие ВСУ в параде в Париже позором

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские пользователи соцсетей раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение боевиков ВСУ к участию в параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии.
  • Они считают участие бойцов ВСУ в параде оскорблением памяти предков, сражавшихся с нацизмом.
ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Французские пользователи соцсетей раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение боевиков ВСУ к участию в параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии.
Ранее французский лидер опубликовал в социальной сети Х кадры, на которых бойцы ВСУ маршируют на параде в честь Дня взятия Бастилии.
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"Позор - видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия - единственный оплот против фашизма и западного упадка", - написал один из пользователей на французском языке в комментариях под публикацией Макрона.
Другой пользователь отметил, что украинской армии, тоскующей по худшим нацистским коллаборационистам, нет места на Елисейских полях. Еще один комментатор советует Макрону обратиться к врачу, если он испытывает гордость за приглашение нацистов на парад.
"Это недопустимо и непростительно. Как вы можете гордиться тем, что устраиваете парад нацистов на французской земле?? Перестаньте унижать Францию и ее народ. Нет никакой гордости в том, чтобы попирать память о наших славных предках, которые сражались с нацизмом", - написал другой комментатор.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, объявивший о намерении баллотироваться в президенты, в июне назвал позором участие украинских пилотов в военном параде в Париже 14 июля из-за прославления Киевом нацистов.
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