Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже

© AP Photo / Thomas Padilla Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже

Краткий пересказ от РИА ИИ Французские пользователи соцсетей раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение боевиков ВСУ к участию в параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии.

Они считают участие бойцов ВСУ в параде оскорблением памяти предков, сражавшихся с нацизмом.

ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Французские пользователи соцсетей раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение боевиков ВСУ к участию в параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии.

Ранее французский лидер опубликовал в социальной сети Х кадры, на которых бойцы ВСУ маршируют на параде в честь Дня взятия Бастилии.

"Позор - видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия - единственный оплот против фашизма и западного упадка", - написал один из пользователей на французском языке в комментариях под публикацией Макрона.

Другой пользователь отметил, что украинской армии, тоскующей по худшим нацистским коллаборационистам, нет места на Елисейских полях. Еще один комментатор советует Макрону обратиться к врачу, если он испытывает гордость за приглашение нацистов на парад.

"Это недопустимо и непростительно. Как вы можете гордиться тем, что устраиваете парад нацистов на французской земле?? Перестаньте унижать Францию и ее народ. Нет никакой гордости в том, чтобы попирать память о наших славных предках, которые сражались с нацизмом", - написал другой комментатор.