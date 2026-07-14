Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французские пользователи соцсетей раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение боевиков ВСУ к участию в параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии.
- Они считают участие бойцов ВСУ в параде оскорблением памяти предков, сражавшихся с нацизмом.
ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Французские пользователи соцсетей раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение боевиков ВСУ к участию в параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии.
"Позор - видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия - единственный оплот против фашизма и западного упадка", - написал один из пользователей на французском языке в комментариях под публикацией Макрона.
Другой пользователь отметил, что украинской армии, тоскующей по худшим нацистским коллаборационистам, нет места на Елисейских полях. Еще один комментатор советует Макрону обратиться к врачу, если он испытывает гордость за приглашение нацистов на парад.
"Это недопустимо и непростительно. Как вы можете гордиться тем, что устраиваете парад нацистов на французской земле?? Перестаньте унижать Францию и ее народ. Нет никакой гордости в том, чтобы попирать память о наших славных предках, которые сражались с нацизмом", - написал другой комментатор.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, объявивший о намерении баллотироваться в президенты, в июне назвал позором участие украинских пилотов в военном параде в Париже 14 июля из-за прославления Киевом нацистов.