"Как омерзительно". Подарок Макрона Зеленскому вызвал гнев во Франции

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"Украинские солдаты на Елисейских Полях… "Каста" на президентской трибуне аплодирует во всю силу: она аплодирует будущей войне, которую хочет развязать, крови других, которую хочет пролить. Как это отвратительно!" — написал он в социальной сети X.