Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике участие украинских военнослужащих на параде в честь Дня взятия Бастилии.
- В военном параде в Париже приняли участие около 6,7 тысячи военных, включая 500 военнослужащих из стран "коалиции желающих", в том числе 25 украинцев.
- На параде были задействованы 315 единиц наземной техники, 31 вертолет и 98 самолетов, среди которых истребители Rafale и Mirage.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг жесткой критике участие украинских военнослужащих в параде в честь Дня взятия Бастилии.
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"Украинские солдаты на Елисейских Полях… "Каста" на президентской трибуне аплодирует во всю силу: она аплодирует будущей войне, которую хочет развязать, крови других, которую хочет пролить. Как это отвратительно!" — написал он в социальной сети X.
Традиционный военный парад прошел в Париже по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии. По Елисейским Полям в пешем строю прошли около 6,7 тысячи военных, что стало самым большим числом участников для этого мероприятия. К французским солдатам присоединились 500 военнослужащих из стран так называемой коалиции желающих, в том числе 25 украинцев.
В ходе парада были задействованы 315 единиц наземной техники, 31 вертолет и 98 самолетов, среди которых истребители Rafale и Mirage.
Французские СМИ отмечали, что парад должен стать демонстрацией результатов милитаризации страны. На мероприятии присутствовали более 20 глав государств и правительств, а также Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.