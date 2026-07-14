Франция начала тратить газ, запасенный на зиму

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Франции в начале июля из подземных газохранилищ выкачали свыше 200 миллионов кубометров газа.

Почти половину газа, закачиваемого в хранилища, сразу же отбирают обратно из-за аномальной жары и работы кондиционеров.

Темпы закачки газа в подземные хранилища Франции в начале июля оказались самыми низкими для этого периода за всю историю наблюдений.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Франция в начале июля выкачала из подземных газохранилищ свыше 200 миллионов кубометров газа: запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона, приходится тратить уже летом из-за массовой работы кондиционеров, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Подземные газохранилища традиционно заполняют летом, чтобы создать запас топлива к зиме. В отопительный сезон накопленный газ используют для обеспечения стабильного теплоснабжения.

Однако во Франции сейчас почти половину газа, закачиваемого в хранилища, сразу же отбирают обратно. Так, с 1 по 10 июля французы закачали 367,9 миллиона кубометров газа, и за это же время выкачали 211,5 миллиона кубометров.

Это максимальный десятидневный объем выкачки газа с конца марта — начала апреля (26 марта — 4 апреля) — периода, когда в стране еще продолжался отопительный сезон.

При этом темпы закачки газа в подземные хранилища Франции в начале июля оказались самыми низкими для этого периода за всю историю наблюдений. С 1 по 10 июля общий объем запасов вырос всего на 0,14%. Для сравнения: в тот же период 2025 года прирост составил 0,29% — почти вдвое больше.

Причина, по которой зимние запасы приходится расходовать уже сейчас, — аномальная жара. Французы массово используют кондиционеры, потребление электроэнергии растет, газовые электростанции увеличивают выработку, и им нужно больше топлива.

Поскольку объема собственной добычи и импортных поставок газа оказывается недостаточно, Франция начинает дополнительно выкачивать газ из подземных хранилищ, пояснили агентству аналитики.

"Сейчас на всю инфраструктуру Европы легла нагрузка сопоставимая с пиковыми зимними месяцами по потреблению ресурсов — это касается и газа. Причина: аномальная жара и рост нагрузки на весь ресурсоснабжающий комплекс за счет кондиционеров и вынужденный перевод всех охладительных системы на максимальные мощности", — прокомментировал ситуацию финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Аналогичное мнение высказал и независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его прогнозу, французы будут активно выкачивать газ из хранилищ как минимум еще две недели из-за жары.

В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026-го по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.