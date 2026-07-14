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Франция начала тратить газ, запасенный на зиму - РИА Новости, 14.07.2026
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06:03 14.07.2026 (обновлено: 07:34 14.07.2026)
Франция начала тратить газ, запасенный на зиму

РИА Новости: Франция в июле выкачала из газохранилищ более 200 млн кубов газа

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция во Франции
Компрессорная станция во Франции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции в начале июля из подземных газохранилищ выкачали свыше 200 миллионов кубометров газа.
  • Почти половину газа, закачиваемого в хранилища, сразу же отбирают обратно из-за аномальной жары и работы кондиционеров.
  • Темпы закачки газа в подземные хранилища Франции в начале июля оказались самыми низкими для этого периода за всю историю наблюдений.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Франция в начале июля выкачала из подземных газохранилищ свыше 200 миллионов кубометров газа: запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона, приходится тратить уже летом из-за массовой работы кондиционеров, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Подземные газохранилища традиционно заполняют летом, чтобы создать запас топлива к зиме. В отопительный сезон накопленный газ используют для обеспечения стабильного теплоснабжения.
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Однако во Франции сейчас почти половину газа, закачиваемого в хранилища, сразу же отбирают обратно. Так, с 1 по 10 июля французы закачали 367,9 миллиона кубометров газа, и за это же время выкачали 211,5 миллиона кубометров.
Это максимальный десятидневный объем выкачки газа с конца марта — начала апреля (26 марта — 4 апреля) — периода, когда в стране еще продолжался отопительный сезон.
При этом темпы закачки газа в подземные хранилища Франции в начале июля оказались самыми низкими для этого периода за всю историю наблюдений. С 1 по 10 июля общий объем запасов вырос всего на 0,14%. Для сравнения: в тот же период 2025 года прирост составил 0,29% — почти вдвое больше.
Причина, по которой зимние запасы приходится расходовать уже сейчас, — аномальная жара. Французы массово используют кондиционеры, потребление электроэнергии растет, газовые электростанции увеличивают выработку, и им нужно больше топлива.
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Поскольку объема собственной добычи и импортных поставок газа оказывается недостаточно, Франция начинает дополнительно выкачивать газ из подземных хранилищ, пояснили агентству аналитики.
"Сейчас на всю инфраструктуру Европы легла нагрузка сопоставимая с пиковыми зимними месяцами по потреблению ресурсов — это касается и газа. Причина: аномальная жара и рост нагрузки на весь ресурсоснабжающий комплекс за счет кондиционеров и вынужденный перевод всех охладительных системы на максимальные мощности", — прокомментировал ситуацию финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
Аналогичное мнение высказал и независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его прогнозу, французы будут активно выкачивать газ из хранилищ как минимум еще две недели из-за жары.
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