Где смотреть матч ЧМ-2026 Франция — Испания 14 июля

Полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на "Кинопоиске", а также по платной подписке "Матч Максимум". Бесплатной трансляции в прямом эфире "Матч ТВ" не будет.

Команды Франция — Испания Турнир Чемпионат мира 2026, 1/2 финала Дата 14 июля 2026 Время 22:00 по московскому времени Стадион Эй-Ти-энд-Ти (AT&T Stadium) Город Арлингтон, Техас, США Где смотреть "Кинопоиск"

Где смотреть матч Франция — Испания

Прямая трансляция матча сборных Франции и Испании будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Во сколько начало матча

Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.

Почему Матч ТВ не показывает матч Франция — Испания?

"Матч ТВ" не включил этот полуфинал в сетку прямого телевизионного эфира. "Матч ТВ" и "Кинопоиск" делят права на показ матчей ЧМ-2026, и матч сборный Франции и Испании "Кинопоиск" покажет эксклюзивно. На "Матч ТВ" в это время запустят студию "Все на Матч!". Телеканал сохранил права на показ второго полуфинала (15 июня) и финала ЧМ-2026 (19 июля).

Составы Франции и Испании

В полуфинальном матче главный тренер сборной Франции Дидье Дешам наверняка доверится проверенному сочетанию футболистов. В четвертьфинальном матче против команды Марокко впервые на ЧМ на поле появился Варрен Заир-Эмри, но вряд ли полузащитник "ПСЖ" появится в старте.

Франция: Майк Маньян, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Люка Динь, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Брадли Барколя, Килиан Мбаппе.

© REUTERS / DAVID BUTLER II Килиан Мбаппе © REUTERS / DAVID BUTLER II Килиан Мбаппе

В стартовом составе сборной Испании может появиться игрок, которого не было в основе на матч против бельгийцев. Вместо Педри в старте вышел Фабиан Руис, и в полуфинале игрок "Барселоны" может занять его место.

Испания: Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Педри, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.

История личных встреч

Сборные Франции и Испании встречались на поле 38 раз. Французы одержали верх в 13 противостояниях, испанцы были лучше 18 раз, еще в семи играх была зафиксирована ничья.

Всего матчей 38 Победы Франции 13 Ничьи 7 Победы Испании 18 Забито мячей (Франция : Испания) 44 : 71 Личных встреч на ЧМ 2 (1982, 2006)

В последний раз команды встречались в июне 2025 года в драматичном полуфинале Лиги Наций УЕФА. Испанцы одержали верх со счетом 5:4, причем "Фурия Роха" вела со счетом 4:0 к 55-й минуте и чуть было не растеряла все преимущество. Голы забили Нико Уильямс, Микель Мерино и Педри, дублем отметился Ямаль. У французов отличились Мбаппе, Раян Шерки и Рандаль Коло-Муани, а также автогол забил Дани Вивиан.

Дата Турнир Счёт Результат 05.06.2025 Лига наций УЕФА (Лига А) Испания 5:4 Франция Победа Испании 09.07.2024 Евро-2024, полуфинал Испания 2:1 Франция Победа Испании 10.10.2021 Лига наций УЕФА, финал Франция 2:1 Испания Победа Франции 28.03.2017 Товарищеский Франция 0:2 Испания Победа Испании 04.09.2014 Товарищеский Франция 1:0 Испания Победа Франции

Прогноз на матч

Французы на групповом этапе взяли девять очков из девяти, уверенно обыграв команды Сенегала, Ирака и Норвегии. В 1/16 финала команда Дешама не испытала проблем в матче против сборной Швеции, забив три безответных мяча. В 1/8 финала с Парагваем команде пришлось сложнее — минимальная победа над Парагваем благодаря голу с пенальти.

В четвертьфинале Франция встретилась с Марокко — повторение полуфинала прошлого чемпионата мира. В этот раз, как и четыре года назад, французы оказались сильнее. Несмотря на незабитый пенальти в первом тайме, Мбаппе открыл счет на 60-й минуте, а через шесть минут Дембеле удвоил преимущество финалистов ЧМ-2022.

Испанцы стартовали с сенсационной ничьей против сборной Кабо-Верде. В следующей игре действующие чемпионы мира исправились, забив четыре мяча в ворота Саудовской Аравии. Минимально обыграв уругвайцев в третьем туре, команда Луиса де ла Фуэнте обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.

© REUTERS / BRETT DAVIS Футболисты сборной Испании © REUTERS / BRETT DAVIS Футболисты сборной Испании

В 1/6 финала "Фурия Роха" разгромила австрийцев, а в 1/8 выбила с турнира Криштиану Роналду и его Португалию (1:0). Довольно нервным получился четвертьфинал против бельгийцев. В первом тайме счет открыл Фабиан Руис, но за несколько минут до перерыва Шарль де Кетеларе восстановил равновесие. Лишь на 88-й минуте вышедший на замену Микель Мерино сумел забить решающий мяч.

По мнению экспертов, фаворитом в этом матче является сборная Франции. Испанская оборона на этом ЧМ очень надежна — лишь один пропущенный гол за весь турнир. Однако если кто и способен взломать защиту команды Де ла Фуэнте, то это россыпь звезд мирового уровня в атаке "синих".

Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.40 на победу Франции в основное время, победу Испании оценивают в 3.25. предлагает коэффициент 2.40 на победу Франции в основное время, победу Испании оценивают в 3.25.

При ничьей в основное время будет сыграно два дополнительных тайма по 15 минут каждый, в случае ничьей по их итогам — серия пенальти. Здесь преимущество тоже н стороне Франции. Проход "синих" в финал оценивается коэффициентом 1.65, испанцев — 2.20.

Вопросы и ответы

Во сколько начало матча Франция — Испания 14 июля 2026?

Матч Франция — Испания начнётся 14 июля 2026 года в 22:00 по московскому времени. По местному техасскому времени (CDT) — в 14:00. Игра пройдёт в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026.

Где смотреть Франция — Испания онлайн?

Единственная легальная онлайн-трансляция полуфинала в России — на платформе "Кинопоиск". Также матч доступен по платной подписке "Матч Максимум". Бесплатной трансляции в прямом эфире на "Матч ТВ" не будет.

Кто будет показывать матч Франция — Испания в России?

Матч в прямом эфире покажет Матч в прямом эфире покажет только онлайн-платформа "Кинопоиск" . "Матч ТВ" вместо матча запустит студию "Все на Матч!" с обсуждением и включениями со стадиона.

Почему "Матч ТВ" не покажет полуфинал Франция — Испания?

"Матч ТВ" официально подтвердил, что не будет транслировать этот полуфинал в бесплатном эфире. Права на прямую трансляцию отданы "Кинопоиску". Канал сохранил права на второй полуфинал (15 июля) и финал ЧМ-2026 (19 июля).

Можно ли посмотреть Франция — Испания бесплатно?

В России — нет. Все легальные способы просмотра платные (Кинопоиск / Матч Максимум).

Какие составы у Франции и Испании на полуфинал ЧМ-2026?

За Францию точно сыграют: Мбаппе (8 голов на турнире), Дембеле, Олисе, Салиба, Кунде. За Испанию: Ламин Ямаль (лучший игрок четвертьфинала с Бельгией), Оярсабаль (4 гола на турнире), Марк Кукурелья, Родри, Педри, Дани Ольмо. Финальные составы будут объявлены за час до матча.

Какая история личных встреч Франции и Испании?

Соперники встречались 38 раз: Испания выиграла 18, Франция — 13, 7 ничьих. Разница забитых мячей — 71:44 в пользу Испании. Последняя очная встреча на крупном турнире — полуфинал Евро-2024, где испанцы победили 2:1.

Какой прогноз и коэффициенты на матч Франция — Испания?

Букмекеры не выделяют явного фаворита: победа Франции — 2.45, ничья в основное время — 3.20, победа Испании — 3.25. Общий тотал больше 2.5 — коэффициент около 1.90. Многие аналитики ставят на дуэль Мбаппе vs Ямаль как ключевой фактор исхода.