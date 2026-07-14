Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о срыве запланированной СБУ атаки FPV-дронами на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.
- FPV-дроны, которые должны были использоваться в атаке, были оснащены системами управления канадского производства.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Системы управления FPV-дронами, которыми Киев хотел ударить по подмосковному предприятию ВПК, сделали в Канаде, сообщила ФСБ.
Эти FPV-дроны были оснащены "системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы", отмечается в сообщении.