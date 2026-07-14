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В ФСБ рассказали о дронах, которыми Киев хотел атаковать ВПК в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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08:50 14.07.2026
В ФСБ рассказали о дронах, которыми Киев хотел атаковать ВПК в Подмосковье

ФСБ: FPV-дроны, которыми Киев хотел ударить по ВПК, сделали в Канаде

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила о срыве запланированной СБУ атаки FPV-дронами на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.
  • FPV-дроны, которые должны были использоваться в атаке, были оснащены системами управления канадского производства.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Системы управления FPV-дронами, которыми Киев хотел ударить по подмосковному предприятию ВПК, сделали в Канаде, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы.
Эти FPV-дроны были оснащены "системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы", отмечается в сообщении.
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В миреМосковская область (Подмосковье)КиевКанадаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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