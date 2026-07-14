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Финские власти не смогли подтвердить обвинения России в кибердеятельности - РИА Новости, 14.07.2026
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16:20 14.07.2026
Финские власти не смогли подтвердить обвинения России в кибердеятельности

Финские власти не привели послу подтверждений якобы кибердеятельности России

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финские власти обвинили Россию в осуществлении "вредоносной деятельности в киберпространстве" в ходе беседы с послом России Павлом Кузнецовым.
  • Финская сторона не привела конкретных фактов, подтверждающих обвинения.
  • Российские власти отвергли обвинения, назвав их бездоказательными, и подчеркнули отсутствие доказанных фактов кибератак со стороны России.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Финские власти в беседе с послом России Павлом Кузнецовым не привели фактов, подтверждающих обвинения в адрес России в якобы кибердеятельности, заявили в посольстве России в Хельсинки.
Посол России был приглашен на беседу в МИД Финляндии во вторник. По словам дипломатов, в ходе беседы финская сторона вслед за представителями ряда других западных стран озвучила в адрес России обвинения в осуществлении "вредоносной деятельности в киберпространстве".
«

"Никаких конкретных фактов, подтверждающих данные инсинуации, однако, приведено не было. Внятных ответов на соответствующие вопросы главы российского диппредставительства финны дать не смогли", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения западных стран в причастности к кибератакам, называя их бездоказательными. Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.
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