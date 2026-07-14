Финские власти не смогли подтвердить обвинения России в кибердеятельности

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Финские власти в беседе с послом России Павлом Кузнецовым не привели фактов, подтверждающих обвинения в адрес России в якобы кибердеятельности, заявили в посольстве России в Хельсинки.

"Никаких конкретных фактов, подтверждающих данные инсинуации, однако, приведено не было. Внятных ответов на соответствующие вопросы главы российского диппредставительства финны дать не смогли", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения западных стран в причастности к кибератакам, называя их бездоказательными. Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.