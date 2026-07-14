Нидерланды рассказали, когда начнутся поставки Украине новых систем ПВО

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европейская антибаллистическая коалиция может начать поставки Украине новых систем ПВО через год.

Лидеры нескольких европейских стран и Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет для развития противоракетного потенциала.

Нидерланды совместно с рядом европейских стран и Украиной намерены разработать новые средства ПВО на основе собственных технологий.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейская антибаллистическая коалиция может начать поставки Украине новых систем ПВО через год, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

Лидеры Дании Франции , Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина в понедельник объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят развивать возможности по противодействию баллистическим ракетам и противоракетный потенциал.

"Мы рассчитываем, что уже в течение года мы сможем поставить часть систем противовоздушной обороны, а в течение полутора лет - решения для более сложных задач", - сказал Йеттен агентству ANP

Нидерланды совместно с Германией, Великобританией, Францией, Италией, Швецией и Украиной намерены разработать новые средства ПВО. Йеттен отметил, что речь идет о собственных технологиях, которые будут более эффективными и дешевыми, чем многие американские технологии.

По его словам, новые ракеты в первую очередь должны усилить защиту воздушного пространства Украины, а в конечном счете - и европейского воздушного пространства.