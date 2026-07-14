Нидерланды рассказали, когда начнутся поставки Украине новых систем ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европейская антибаллистическая коалиция может начать поставки Украине новых систем ПВО через год.
- Лидеры нескольких европейских стран и Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет для развития противоракетного потенциала.
- Нидерланды совместно с рядом европейских стран и Украиной намерены разработать новые средства ПВО на основе собственных технологий.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейская антибаллистическая коалиция может начать поставки Украине новых систем ПВО через год, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
"Мы рассчитываем, что уже в течение года мы сможем поставить часть систем противовоздушной обороны, а в течение полутора лет - решения для более сложных задач", - сказал Йеттен агентству ANP.
Нидерланды совместно с Германией, Великобританией, Францией, Италией, Швецией и Украиной намерены разработать новые средства ПВО. Йеттен отметил, что речь идет о собственных технологиях, которые будут более эффективными и дешевыми, чем многие американские технологии.
По его словам, новые ракеты в первую очередь должны усилить защиту воздушного пространства Украины, а в конечном счете - и европейского воздушного пространства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.