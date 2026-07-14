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Нидерланды рассказали, когда начнутся поставки Украине новых систем ПВО - РИА Новости, 14.07.2026
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10:54 14.07.2026
Нидерланды рассказали, когда начнутся поставки Украине новых систем ПВО

Йеттен: Еврокоалиция планирует поставить Украине новые системы ПВО через год

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европейская антибаллистическая коалиция может начать поставки Украине новых систем ПВО через год.
  • Лидеры нескольких европейских стран и Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет для развития противоракетного потенциала.
  • Нидерланды совместно с рядом европейских стран и Украиной намерены разработать новые средства ПВО на основе собственных технологий.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейская антибаллистическая коалиция может начать поставки Украине новых систем ПВО через год, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина в понедельник объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят развивать возможности по противодействию баллистическим ракетам и противоракетный потенциал.
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"Мы рассчитываем, что уже в течение года мы сможем поставить часть систем противовоздушной обороны, а в течение полутора лет - решения для более сложных задач", - сказал Йеттен агентству ANP.
Нидерланды совместно с Германией, Великобританией, Францией, Италией, Швецией и Украиной намерены разработать новые средства ПВО. Йеттен отметил, что речь идет о собственных технологиях, которые будут более эффективными и дешевыми, чем многие американские технологии.
По его словам, новые ракеты в первую очередь должны усилить защиту воздушного пространства Украины, а в конечном счете - и европейского воздушного пространства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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