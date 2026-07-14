В Новгородской области восстановили работу 84 ЛЭП после шторма

Уточняется, что специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" действует в особом режиме, мобилизованы все силы и средства.

В минувшие выходные в Новгородской области прошли ливни с сильным ветром и градом, оставившие без электричества более 14 тысяч человек. По сообщению компании "Россети Северо-Запад", к вечеру воскресенья электричество появилось у 85% оставшихся без света жителей региона.