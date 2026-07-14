В Новгородской области восстановили работу 84 ЛЭП после шторма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергетики восстановили работу 84 линий электропередачи в Новгородской области после шторма.
- Без света оставались более 14 тысяч человек, электроснабжение восстанавливают 52 бригады энергетиков.
- Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили работу 84 линий электропередачи (ЛЭП) в Новгородской области после шторма, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Северо-Запад".
Как ранее рассказал вице-губернатор Илья Крашенников, по состоянию на утро вторника без света оставались почти 1,5 тысячи жителей Новгородской области, электроснабжение восстанавливают 52 бригады энергетиков.
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"Россети Северо-Запад" восстановили работу 84 линий электропередачи в Новгородской области после шторма... Некоторые ЛЭП энергетикам приходится строить фактически заново", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" действует в особом режиме, мобилизованы все силы и средства.
В минувшие выходные в Новгородской области прошли ливни с сильным ветром и градом, оставившие без электричества более 14 тысяч человек. По сообщению компании "Россети Северо-Запад", к вечеру воскресенья электричество появилось у 85% оставшихся без света жителей региона.