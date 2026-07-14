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В Новгородской области восстановили работу 84 ЛЭП после шторма - РИА Новости, 14.07.2026
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16:50 14.07.2026 (обновлено: 20:50 14.07.2026)
В Новгородской области восстановили работу 84 ЛЭП после шторма

РИА Новости: новгородские энергетики восстановили работу 84 ЛЭП после шторма

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЛЭП. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергетики восстановили работу 84 линий электропередачи в Новгородской области после шторма.
  • Без света оставались более 14 тысяч человек, электроснабжение восстанавливают 52 бригады энергетиков.
  • Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили работу 84 линий электропередачи (ЛЭП) в Новгородской области после шторма, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Северо-Запад".
Как ранее рассказал вице-губернатор Илья Крашенников, по состоянию на утро вторника без света оставались почти 1,5 тысячи жителей Новгородской области, электроснабжение восстанавливают 52 бригады энергетиков.
«
"Россети Северо-Запад" восстановили работу 84 линий электропередачи в Новгородской области после шторма... Некоторые ЛЭП энергетикам приходится строить фактически заново", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" действует в особом режиме, мобилизованы все силы и средства.
В минувшие выходные в Новгородской области прошли ливни с сильным ветром и градом, оставившие без электричества более 14 тысяч человек. По сообщению компании "Россети Северо-Запад", к вечеру воскресенья электричество появилось у 85% оставшихся без света жителей региона.
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