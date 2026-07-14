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Российские дипломаты в США простились с участником встречи на Эльбе - РИА Новости, 14.07.2026
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03:34 14.07.2026
Российские дипломаты в США простились с участником встречи на Эльбе

Российские дипломаты в США простились с участником встречи на Эльбе Коном

© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанкСоветские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе
Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Георгий Хомзор
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Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские дипломаты в Вашингтоне выразили соболезнования семье скончавшегося ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона.
  • Фрэнк Кон участвовал во встрече на Эльбе и впоследствии неоднократно приглашался на Парады Победы на Красной площади.
  • Старшие дипломаты посольства РФ посетили церемонию прощания с Фрэнком Коном.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Российские дипломаты в Вашингтоне выразили соболезнования семье скончавшегося 4 июля в возрасте 100 лет ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона, участника встречи на Эльбе, и приняли участие в церемонии прощания с ним.
Кон в 1945 году переправился через Эльбу у Торгау для связи с частями Красной Армии. Впоследствии его не раз приглашали на Парады Победы на Красной площади, и он неизменно участвовал в памятных мероприятиях посольства РФ в США, приуроченных к празднованию Дня встречи на Эльбе и Великой Победы.
"Старшие дипломаты посольства посетили церемонию прощания с героем, прошедшим с боями Европу и в последующие годы много сделавшим для сохранения памяти о боевом союзничестве наших стран в разгроме германского нацизма", - говорится в заявлении в Telegram-канале российского посольства.
Дочь ветерана получила от посла РФ Александра Дарчиева письмо, в котором российский дипломат выразил слова поддержки и соболезнования в связи с кончиной Кона.
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