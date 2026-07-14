Российские дипломаты в США простились с участником встречи на Эльбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские дипломаты в Вашингтоне выразили соболезнования семье скончавшегося ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона.
- Фрэнк Кон участвовал во встрече на Эльбе и впоследствии неоднократно приглашался на Парады Победы на Красной площади.
- Старшие дипломаты посольства РФ посетили церемонию прощания с Фрэнком Коном.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Российские дипломаты в Вашингтоне выразили соболезнования семье скончавшегося 4 июля в возрасте 100 лет ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона, участника встречи на Эльбе, и приняли участие в церемонии прощания с ним.
"Старшие дипломаты посольства посетили церемонию прощания с героем, прошедшим с боями Европу и в последующие годы много сделавшим для сохранения памяти о боевом союзничестве наших стран в разгроме германского нацизма", - говорится в заявлении в Telegram-канале российского посольства.
Дочь ветерана получила от посла РФ Александра Дарчиева письмо, в котором российский дипломат выразил слова поддержки и соболезнования в связи с кончиной Кона.