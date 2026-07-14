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Назван вероятный источник вспышки инфекции со "взрывной" диареей в США - РИА Новости, 14.07.2026
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20:32 14.07.2026 (обновлено: 20:51 14.07.2026)
Назван вероятный источник вспышки инфекции со "взрывной" диареей в США

Источником вспышки инфекции со "взрывной" диареей в США мог стать салат-латук

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСалат-латук
Салат-латук - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Салат-латук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американском штате Мичиган зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев инфекции циклоспороза.
  • Салат-латук или другие листовые овощи рассматриваются как вероятный источник вспышки заболевания.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Источником вспышки циклоспороза — паразитарного заболевания, вызывающего "взрывную" диарею, в американском штате Мичиган, вероятно, стал салат-латук, сообщили местные санитарные власти.
По последним данным, в штате зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев инфекции.
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"Расследование продолжается, однако имеющиеся данные указывают на салат-латук или другие листовые овощи как на вероятный источник вспышки", — говорится в сообщении департамента здравоохранения Мичигана.

В ведомстве отметили, что конкретный вид продукции, а также производитель или поставщик, ставшие источником заражения, пока не установлены.
Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что федеральные и региональные санитарные органы расследуют причастность сети ресторанов Taco Bell к одной из крупнейших в США вспышек желудочно-кишечного заболевания.
Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита. На Мичиган приходится более 2,6 тысячи из примерно 3 тысяч зарегистрированных в США случаев инфекции.
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