Назван вероятный источник вспышки инфекции со "взрывной" диареей в США

Краткий пересказ от РИА ИИ В американском штате Мичиган зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев инфекции циклоспороза.

Салат-латук или другие листовые овощи рассматриваются как вероятный источник вспышки заболевания.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Источником вспышки циклоспороза — паразитарного заболевания, вызывающего "взрывную" диарею, в американском штате Мичиган, вероятно, стал салат-латук, сообщили местные санитарные власти.

По последним данным, в штате зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев инфекции.

« "Расследование продолжается, однако имеющиеся данные указывают на салат-латук или другие листовые овощи как на вероятный источник вспышки", — говорится в сообщении департамента здравоохранения Мичигана.

В ведомстве отметили, что конкретный вид продукции, а также производитель или поставщик, ставшие источником заражения, пока не установлены.

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что федеральные и региональные санитарные органы расследуют причастность сети ресторанов Taco Bell к одной из крупнейших в США вспышек желудочно-кишечного заболевания.