Биолог рассказал, кому вредно есть чернику

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Людям с мочекаменной болезнью и подагрой нельзя есть чернику, также ее нужно исключить из рациона при обострении панкреатита, предупредил биолог Дмитрий Сафонов.

По словам биолога, в чернике содержится щавелевая кислота, которая может влиять на почки. Он также отметил, что для здорового человека примерная норма употребления ягоды составляет около 150 граммов в день.