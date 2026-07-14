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Биолог рассказал, кому вредно есть чернику - РИА Новости, 14.07.2026
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17:04 14.07.2026
Биолог рассказал, кому вредно есть чернику

Биолог Сафонов: людям с мочекаменной болезнью и подагрой нельзя есть чернику

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСбор черники
Сбор черники - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сбор черники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чернику нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре, предупредил биолог Дмитрий Сафонов.
  • При хроническом панкреатите в стадии обострения чернику нужно исключить из рациона полностью.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Людям с мочекаменной болезнью и подагрой нельзя есть чернику, также ее нужно исключить из рациона при обострении панкреатита, предупредил биолог Дмитрий Сафонов.
"Ее нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре. А при хроническом панкреатите в стадии обострения - исключить 100%", - сказал Сафонов в беседе с 360.ru.
По словам биолога, в чернике содержится щавелевая кислота, которая может влиять на почки. Он также отметил, что для здорового человека примерная норма употребления ягоды составляет около 150 граммов в день.
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