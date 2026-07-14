Биолог рассказал, кому вредно есть чернику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чернику нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре, предупредил биолог Дмитрий Сафонов.
- При хроническом панкреатите в стадии обострения чернику нужно исключить из рациона полностью.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Людям с мочекаменной болезнью и подагрой нельзя есть чернику, также ее нужно исключить из рациона при обострении панкреатита, предупредил биолог Дмитрий Сафонов.
"Ее нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре. А при хроническом панкреатите в стадии обострения - исключить 100%", - сказал Сафонов в беседе с 360.ru.
По словам биолога, в чернике содержится щавелевая кислота, которая может влиять на почки. Он также отметил, что для здорового человека примерная норма употребления ягоды составляет около 150 граммов в день.