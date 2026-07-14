В Чернигове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Чернигове прогремел взрыв.
- В части Черниговской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Чернигове на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Черниговской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18