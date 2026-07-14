В полицию Челябинска поступило 150 жалоб на магазин электроники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В полицию Челябинска поступило около 150 обращений от граждан, не получивших оплаченные товары из ОАЭ от магазина электроники.
- Клиенты магазина обнаружили его офис закрытым, многие внесли полную предоплату за товары еще весной.
- Полиция проводит доследственные мероприятия и просит всех пострадавших обращаться в территориальные отделы.
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл - РИА Новости. Около 150 обращений от граждан, которые не получили оплаченные магазине электроники товары из ОАЭ, поступило в полицию Челябинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Местные СМИ в понедельник сообщили, что клиенты магазина электроники в Челябинске, оформившие заказ на покупку недорогих телефонов и другой электроники из ОАЭ, обнаружили его офис закрытым. Отмечается, что многие внесли полную предоплату за товары еще весной. Ранее в ГУМВД РИА Новости уточняли, что в полицию поступило 15 заявлений от граждан и коллективное обращение.
"В органы внутренних дел Челябинска в настоящее время поступило порядка 150 обращений. Все заявители подробно опрошены об обстоятельствах произошедшего. Собранные материалы детально изучаются в рамках доследственных мероприятий", - сказали в пресс-службе.
Полиция просит всех пострадавших обращаться в территориальные отделы полиции, отмечает пресс-служба.