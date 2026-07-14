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В полицию Челябинска поступило 150 жалоб на магазин электроники - РИА Новости, 14.07.2026
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17:24 14.07.2026
В полицию Челябинска поступило 150 жалоб на магазин электроники

В полицию Челябинска поступило 150 жалоб на магазин электроники из ОАЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В полицию Челябинска поступило около 150 обращений от граждан, не получивших оплаченные товары из ОАЭ от магазина электроники.
  • Клиенты магазина обнаружили его офис закрытым, многие внесли полную предоплату за товары еще весной.
  • Полиция проводит доследственные мероприятия и просит всех пострадавших обращаться в территориальные отделы.
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл - РИА Новости. Около 150 обращений от граждан, которые не получили оплаченные магазине электроники товары из ОАЭ, поступило в полицию Челябинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Местные СМИ в понедельник сообщили, что клиенты магазина электроники в Челябинске, оформившие заказ на покупку недорогих телефонов и другой электроники из ОАЭ, обнаружили его офис закрытым. Отмечается, что многие внесли полную предоплату за товары еще весной. Ранее в ГУМВД РИА Новости уточняли, что в полицию поступило 15 заявлений от граждан и коллективное обращение.
"В органы внутренних дел Челябинска в настоящее время поступило порядка 150 обращений. Все заявители подробно опрошены об обстоятельствах произошедшего. Собранные материалы детально изучаются в рамках доследственных мероприятий", - сказали в пресс-службе.
Полиция просит всех пострадавших обращаться в территориальные отделы полиции, отмечает пресс-служба.
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