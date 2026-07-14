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В Улан-Удэ семейная пара напала на гинеколога - РИА Новости, 14.07.2026
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13:09 14.07.2026 (обновлено: 13:16 14.07.2026)
В Улан-Удэ семейная пара напала на гинеколога

В Бурятии пара напала на гинеколога во время приема беременной пациентки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В улан-удэнской поликлинике №1 семейная пара ворвалась в кабинет во время приема беременной пациентки.
  • Супружеская пара проявила агрессию к врачу-гинекологу и дело дошло до рукоприкладства.
  • Главой Бурятии Алексеем Цыденовым отмечено, что врачу потребовалась медпомощь, а ситуацией занимаются правоохранительные органы и минздрав.
УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Семейная пара ворвалась в кабинет и напала на гинеколога во время приема беременной пациентки в улан-удэнской поликлинике, врачу потребовалась медпомощь, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
По его словам, инцидент произошел в улан-удэнской поликлинике №1.
"Врач-гинеколог вела прием беременной пациентки, и в кабинет ворвалась супружеская пара с криками и требованиями принять их вне очереди, выписать им справку. На просьбы покинуть кабинет проявили агрессию. Дело дошло до рукоприкладства", - написал Цыденов в своем канале в "Максе".
Он отметил, что врачу понадобилась медпомощь. Ситуацией занимаются правоохранительные органы и минздрав. Цыденов подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.
"Врачи сегодня работают на износ, самоотверженно. В их руках наше здоровье. Они спасают жизни. От их работы зависит здоровье каждого пациента и каждому нужно уделить достаточно внимания. Я призываю земляков к взаимоуважению", - добавил глава региона.
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