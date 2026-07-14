В Улан-Удэ семейная пара напала на гинеколога

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В улан-удэнской поликлинике №1 семейная пара ворвалась в кабинет во время приема беременной пациентки.
- Супружеская пара проявила агрессию к врачу-гинекологу и дело дошло до рукоприкладства.
- Главой Бурятии Алексеем Цыденовым отмечено, что врачу потребовалась медпомощь, а ситуацией занимаются правоохранительные органы и минздрав.
УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Семейная пара ворвалась в кабинет и напала на гинеколога во время приема беременной пациентки в улан-удэнской поликлинике, врачу потребовалась медпомощь, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
По его словам, инцидент произошел в улан-удэнской поликлинике №1.
Он отметил, что врачу понадобилась медпомощь. Ситуацией занимаются правоохранительные органы и минздрав. Цыденов подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.
"Врачи сегодня работают на износ, самоотверженно. В их руках наше здоровье. Они спасают жизни. От их работы зависит здоровье каждого пациента и каждому нужно уделить достаточно внимания. Я призываю земляков к взаимоуважению", - добавил глава региона.