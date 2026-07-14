В Улан-Удэ семейная пара напала на гинеколога

Краткий пересказ от РИА ИИ В улан-удэнской поликлинике №1 семейная пара ворвалась в кабинет во время приема беременной пациентки.

Супружеская пара проявила агрессию к врачу-гинекологу и дело дошло до рукоприкладства.

Главой Бурятии Алексеем Цыденовым отмечено, что врачу потребовалась медпомощь, а ситуацией занимаются правоохранительные органы и минздрав.

УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Семейная пара ворвалась в кабинет и напала на гинеколога во время приема беременной пациентки в улан-удэнской поликлинике, врачу потребовалась медпомощь, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, инцидент произошел в улан-удэнской поликлинике №1.

"Врач-гинеколог вела прием беременной пациентки, и в кабинет ворвалась супружеская пара с криками и требованиями принять их вне очереди, выписать им справку. На просьбы покинуть кабинет проявили агрессию. Дело дошло до рукоприкладства", - написал Цыденов в своем канале в " Максе ".

Он отметил, что врачу понадобилась медпомощь. Ситуацией занимаются правоохранительные органы и минздрав. Цыденов подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.