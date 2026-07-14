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Уровень безработицы в Эстонии растет второй месяц подряд, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2026
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11:30 14.07.2026 (обновлено: 12:46 14.07.2026)
Уровень безработицы в Эстонии растет второй месяц подряд, пишут СМИ

ERR: уровень безработицы в Эстонии растет второй месяц подряд

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число зарегистрированных безработных в Эстонии увеличивается пятую неделю подряд.
  • По состоянию на 12 июля на учете состояли 40 тысяч 89 человек, уровень зарегистрированной безработицы составил 5,7%.
  • Самая сложная ситуация с безработицей сохраняется в уезде Ида-Вирумаа, где уровень безработицы вырос до 10%.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных безработных в Эстонии продолжает увеличиваться уже пятую неделю подряд, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Количество безработных продолжает увеличиваться. По состоянию на 12 июля на учете состояли 40 тысяч 89 человек. Неделей ранее их было 40 тысяч и 1 человек. Уровень зарегистрированной безработицы при этом составил 5,7%", - говорится в сообщении со ссылкой на Кассу по безработице.
В середине июня количество зарегистрированных безработных в Эстонии составляло 39 тысяч 377. Всего население Эстонии, по данным Департамента статистики на 1 января 2026 года, составляет 1 миллион 360 тысяч 745 человек.
При этом самая сложная ситуация с безработицей сохраняется в уезде Ида-Вирумаа, где проживает в основном русскоязычное население. Уровень безработицы там вырос с 9,9% до 10%. В регионе зарегистрировано почти 6 тысяч безработных.
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