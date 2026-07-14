Уровень безработицы в Эстонии растет второй месяц подряд, пишут СМИ

"Количество безработных продолжает увеличиваться. По состоянию на 12 июля на учете состояли 40 тысяч 89 человек. Неделей ранее их было 40 тысяч и 1 человек. Уровень зарегистрированной безработицы при этом составил 5,7%", - говорится в сообщении со ссылкой на Кассу по безработице.