Уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Собянин сообщил о сбитых четырех беспилотниках, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сбиты четыре беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
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"Сбиты четыре беспилотника, летевшие на Москву", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.