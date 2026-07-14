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Над Тульской областью уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 14.07.2026
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17:06 14.07.2026
Над Тульской областью уничтожили восемь украинских беспилотников

Миляев: над Тульской областью сбили восемь украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь украинских беспилотников сбили над территорией Тульской области.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников ликвидированы над территорией Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Восемь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", – написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
По данным губернатора, опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется.
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БезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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