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Дмитриев прибыл на Байконур - РИА Новости, 14.07.2026
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15:13 14.07.2026
Дмитриев прибыл на Байконур

Дмитриев прибыл на космодром Байконур

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитриев прибыл на космодром Байконур.
  • Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля.
  • В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Дубров и Кикина, а также астронавт НАСА Менон, миссия продлится 261 сутки.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на космодром Байконур, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев присутствовал на докладе экипажа корабля "Союз МС-29" о готовности к полету.
Также на космодроме находятся глава "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, глава НАСА Джаред Айзекман.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Дубров и Кикина, а также астронавт НАСА Менон. Как ожидается, орбитальная миссия нового экипажа Международной космической станции продлится 261 сутки. По российской программе запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
Главы Роскосмоса и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Главы "Роскосмоса" и НАСА встретились на Байконуре
13 июля, 17:43
 
РоссияКирилл ДмитриевДмитрий БакановДенис МантуровЕдиная РоссияНАСАРоскосмос
 
 
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