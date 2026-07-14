Дмитриев прибыл на Байконур

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитриев прибыл на космодром Байконур.
- Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля.
- В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Дубров и Кикина, а также астронавт НАСА Менон, миссия продлится 261 сутки.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на космодром Байконур, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев присутствовал на докладе экипажа корабля "Союз МС-29" о готовности к полету.
Также на космодроме находятся глава "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, глава НАСА Джаред Айзекман.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Дубров и Кикина, а также астронавт НАСА Менон. Как ожидается, орбитальная миссия нового экипажа Международной космической станции продлится 261 сутки. По российской программе запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
Главы "Роскосмоса" и НАСА встретились на Байконуре
13 июля, 17:43