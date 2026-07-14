Дмитриев прибыл на Байконур

Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Дубров и Кикина, а также астронавт НАСА Менон. Как ожидается, орбитальная миссия нового экипажа Международной космической станции продлится 261 сутки. По российской программе запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.