"Как будет предложение, объявим официально": Нагорных о трансфере Батракова

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрий Нагорных, председатель совета директоров московского «Локомотива», заявил, что официальное объявление о трансфере Алексея Батракова последует сразу после получения предложения.

Агент Батракова Владимир Кузьмичев сообщил о сохраняющихся шансах на трансфер игрока в «Пари Сен-Жермен».

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что как только в клуб придут предложения по трансферу футболиста железнодорожников Алексея Батракова, об этом будет объявлено официально.

В конце мая агент Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "Пари Сен-Жермен" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются.

"Как только в клубе появится официальное предложение, мы обязательно объявим об этом", - сказал Нагорных журналистам.