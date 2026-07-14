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Крупнейшие банки Европы подали иски к Linde из-за санкций против России - РИА Новости, 14.07.2026
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01:49 14.07.2026 (обновлено: 12:25 14.07.2026)
Крупнейшие банки Европы подали иски к Linde из-за санкций против России

FT: банки Европы подали иски к Linde о взыскании убытков из-за санкций против РФ

© AP Photo / MICHAEL PROBSTЛоготип компании Linde
Логотип компании Linde - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / MICHAEL PROBST
Логотип компании Linde. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейшие банки Европы, включая Deutsche Bank и UniCredit, подали иски к немецкой инжиниринговой компании Linde о взыскании убытков в связи с западными санкциями против России.
  • В суде во Франкфурте пройдет первое слушание по иску Deutsche Bank, требующего компенсации в размере около 260 миллионов евро за активы, конфискованные после того, как Linde покинула газовый проект на северо-западе России.
  • Санкции ЕС вынудили Linde приостановить работу над проектом в 2022 году, после чего банки отказались соблюдать предоставленные гарантии и российские суды арестовали активы банков в России на сумму примерно миллиард евро.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Крупнейшие банки Европы, в том числе немецкий Deutsche Bank и итальянский UniCredit, подали иски в суд на немецкую инжиниринговую компании Linde с намерением добиться взыскания убытков, вызванных санкциями против России, сообщает газета Financial Times.
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"Ведущие банки, в том числе Deutsche Bank и UniCredit, подали иски к производителю промышленных газов Linde в рамках дела по "пробному" иску для рассмотрения вопроса, кто должен понести расходы в связи с западными санкциями против России", — говорится в публикации.
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Кредитные организации, как поясняет издание, хотят вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены по решению судов в России. Первое слушание по иску Deutsche Bank, который хочет получить около 260 миллионов евро, состоится сегодня во франкфуртском суде.
В 2022 году Linde приостановила подрядные работы по контракту с "Русхимальянсом" по возведению возле Усть-Луги в Ленинградской области комплекса по переработке этансодержащего газа.
"Русхимальянс" после этого расторг договоры и потребовал вернуть неотработанные авансы, а также компенсировать убытки, однако Linde этого не сделала, после чего российская компания обратилась за выплатами к банкам — гарантам контракта.
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Обязательства Linde по контракту гарантировали Deutsche Bank и другие кредитные организации из Германии. После введения антироссийских санкций они отказались выполнять обязательства по гарантиям, сославшись на то, что это нарушит ограничения со стороны ЕС. Затем активы данных банков в России в размере около миллиарда евро были заморожены по решению российских судов, уточняет газета.
Как указывает издание, иск, поданный Deutsche Bank, может внести ясность в вопрос о том, несут ли банки, предоставлявшие гарантии, ответственность за потери, возникшие из-за санкционных ограничений, либо же эти расходы должны компенсироваться компаниями, покинувшими российский рынок и тем самым спровоцировавшими соответствующие претензии.
В частности, Deutsche Bank утратил активы в России на сумму около 244 миллионов евро, UniCredit — примерно 460 миллионов евро, Commerzbank — порядка 90 миллионов евро, а государственные банки Германии BayernLB и LBBW — ориентировочно 270 миллионов и 50 миллионов евро соответственно.
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