Крупнейшие банки Европы подали иски к Linde из-за санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Крупнейшие банки Европы, включая Deutsche Bank и UniCredit, подали иски к немецкой инжиниринговой компании Linde о взыскании убытков в связи с западными санкциями против России.

В суде во Франкфурте пройдет первое слушание по иску Deutsche Bank, требующего компенсации в размере около 260 миллионов евро за активы, конфискованные после того, как Linde покинула газовый проект на северо-западе России.

Санкции ЕС вынудили Linde приостановить работу над проектом в 2022 году, после чего банки отказались соблюдать предоставленные гарантии и российские суды арестовали активы банков в России на сумму примерно миллиард евро.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Крупнейшие банки Европы, в том числе немецкий Deutsche Bank и итальянский UniCredit, подали иски в суд на немецкую инжиниринговую компании Linde с намерением добиться взыскания убытков, вызванных санкциями против России, сообщает газета Крупнейшие банки Европы, в том числе немецкий Deutsche Bank и итальянский UniCredit, подали иски в суд на немецкую инжиниринговую компании Linde с намерением добиться взыскания убытков, вызванных санкциями против России, сообщает газета Financial Times

« "Ведущие банки, в том числе Deutsche Bank UniCredit , подали иски к производителю промышленных газов Linde в рамках дела по "пробному" иску для рассмотрения вопроса, кто должен понести расходы в связи с западными санкциями против России", — говорится в публикации.

Кредитные организации, как поясняет издание, хотят вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены по решению судов в России. Первое слушание по иску Deutsche Bank, который хочет получить около 260 миллионов евро, состоится сегодня во франкфуртском суде.

В 2022 году Linde приостановила подрядные работы по контракту с "Русхимальянсом" по возведению возле Усть-Луги в Ленинградской области комплекса по переработке этансодержащего газа.

"Русхимальянс" после этого расторг договоры и потребовал вернуть неотработанные авансы, а также компенсировать убытки, однако Linde этого не сделала, после чего российская компания обратилась за выплатами к банкам — гарантам контракта.

Обязательства Linde по контракту гарантировали Deutsche Bank и другие кредитные организации из Германии. После введения антироссийских санкций они отказались выполнять обязательства по гарантиям, сославшись на то, что это нарушит ограничения со стороны ЕС. Затем активы данных банков в России в размере около миллиарда евро были заморожены по решению российских судов, уточняет газета.

Как указывает издание, иск, поданный Deutsche Bank, может внести ясность в вопрос о том, несут ли банки, предоставлявшие гарантии, ответственность за потери, возникшие из-за санкционных ограничений, либо же эти расходы должны компенсироваться компаниями, покинувшими российский рынок и тем самым спровоцировавшими соответствующие претензии.