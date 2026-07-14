Людмила Бабушкина заявила о высокой востребованности технопарков в регионе

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Востребованность технопарков со стороны инновационных компаний и производственных предприятий в Свердловской области остается высокой, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.

Заявление прозвучало на заседании регионального парламента, на котором депутаты рассмотрели информацию о выполнении постановления об исполнении областного закона о технопарках. Вопрос посвящен развитию инновационной инфраструктуры региона, мерам государственной поддержки управляющих компаний технопарков и перспективам создания новых площадок.

"Технопарки региона подтверждают свою востребованность. Практически все площади заняты резидентами, и это говорит о высоком интересе бизнеса к современным производственным и инновационным площадкам. Именно поэтому необходимо работать над созданием новых возможностей для размещения предприятий. Мы поддерживаем всех, кто вносит весомый вклад в экономическое развитие экономики региона. Это резиденты технопарков, свободной экономической зоны и территорий опережающего развития, а также предприятия, которые внедряют инновационные технологии, реконструируют производства", – отметила Бабушкина, ее слова привели в пресс-службе Заксобрания.

Так, на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2026" было подписано соглашение о строительстве нового индустриального парка в Екатеринбурге. Ожидается, что инвестиции в проект составят около 9 миллиардов рублей, а новая площадка позволит создать дополнительные возможности для размещения высокотехнологичных производств и реализации инвестиционных проектов.

В настоящий момент на территории Свердловской области работают три технопарка – "Университетский", "Иннопромурал" и "Парк деревообработки и домостроения". В областном бюджете предусмотрены средства на поддержку технопарков. Финансирование направляется в адрес их управляющих компаний на содержание и развитие инженерной и технологической инфраструктуры, необходимой для работы резидентов. Основным получателем мер господдержки по итогам ежегодных конкурсных отборов выступает технопарк "Университетский", где реализуются проекты в сфере высоких технологий. Также продолжается работа по включению технопарка "Университетский" в федеральный реестр технопарков в сфере высоких технологий. Это позволит расширить возможности получения федеральных мер поддержки и повысить инвестиционную привлекательность площадки.