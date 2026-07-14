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Бабушкина: "матери-героини" могут получить землю в Свердловской области - РИА Новости, 14.07.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
13:04 14.07.2026
Бабушкина: "матери-героини" могут получить землю в Свердловской области

Бабушкина: "матерям-героиням" теперь могут выдать землю в Свердловской области

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской областиЛюдмила Бабушкина: "матери-героини" могут получить землю в Свердловской области
Людмила Бабушкина: матери-героини могут получить землю в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина: "матери-героини" могут получить землю в Свердловской области
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли решение о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", бесплатно получить земельный участок, сообщила спикер регионального собрания Людмила Бабушкина.
Так, внесли изменения в областной закон "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области". Документом дополнен перечень случаев, при которых земельные участки, находящиеся в государственном или муниципальном владении, бесплатно предоставляются в собственность жителям региона.
"Мы приняли решение о возможности получения такими женщинами земельного участка до 1 гектара в сельской и городской местности для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также садоводства или огородничества для собственных нужд. Это хорошая поддержка для многодетных семей. А мы будем и дальше совершенствовать областное законодательство, направленное на расширение мер социальной поддержки уральцев", – приводит слова Бабушкиной пресс-служба Заксобрания Свердловской области.
Кроме того, закон устанавливает дополнительные основания предоставления земельных участков ряду военнослужащих. В частности, отдельные категории участников СВО смогут оформить в собственность земельные участки, на которых расположены принадлежащие им жилые дома, а также земельные участки, ранее предоставленные в аренду, после истечения пяти лет со дня заключения договора аренды.
"В настоящий момент участники СВО уже имеют право на выплату в размере 200 тысяч рублей на приобретение земельного участка. Этим законом мы расширяем данную категорию получателей – теперь в нее входят служащие в войсках национальной гвардии России и члены их семей, военнослужащие, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, соответствующем выполнению задач, которые возложены на российскую армию. Таким образом, мы постоянно дополняем льготные категории по различным мерам поддержки", – заключила Бабушкина.
 
Свердловская областьОбществоСвердловская областьРоссияЛюдмила Бабушкина
 
 
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