Бабушкина: "матери-героини" могут получить землю в Свердловской области

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли решение о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", бесплатно получить земельный участок, сообщила спикер регионального собрания Людмила Бабушкина.

Так, внесли изменения в областной закон "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области". Документом дополнен перечень случаев, при которых земельные участки, находящиеся в государственном или муниципальном владении, бесплатно предоставляются в собственность жителям региона.

"Мы приняли решение о возможности получения такими женщинами земельного участка до 1 гектара в сельской и городской местности для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также садоводства или огородничества для собственных нужд. Это хорошая поддержка для многодетных семей. А мы будем и дальше совершенствовать областное законодательство, направленное на расширение мер социальной поддержки уральцев", – приводит слова Бабушкиной пресс-служба Заксобрания Свердловской области.

Кроме того, закон устанавливает дополнительные основания предоставления земельных участков ряду военнослужащих. В частности, отдельные категории участников СВО смогут оформить в собственность земельные участки, на которых расположены принадлежащие им жилые дома, а также земельные участки, ранее предоставленные в аренду, после истечения пяти лет со дня заключения договора аренды.