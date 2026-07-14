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Фигуранты дела "Артподготовки"* частично признали вину - РИА Новости, 14.07.2026
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15:29 14.07.2026 (обновлено: 17:56 14.07.2026)
Фигуранты дела "Артподготовки"* частично признали вину

Фигуранты дела "Артподготовки" в суде частично признали вину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из членов организации "Артподготовка"* полностью признал вину в подготовке подрыва железнодорожного состава, двое других признали вину частично.
  • Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела нескольких обвиняемых в участии в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества, приготовлении к теракту и незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ.
  • Часть подсудимых заявила, что не признает себя виновной.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Один из членов запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, готовивших подрыв в Оренбургской области железнодорожного состава с военной продукцией, полностью признал вину, еще двое частично, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.
Во вторник военный суд приступил к рассмотрению по существу дела Сергея Яковлева, Алексея Щепкина, Владимира Дрофы, Игоря Шарнева, Светланы Малаховой, Анны Радионовой, а также сотрудников РЖД Юрия Мартьянова и Алексея Демченко, обвиняемых в зависимости от роли в участии в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества, приготовлении к теракту и незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ.
"Признаю вину полностью", - заявил Дрофа, отвечая на вопрос судьи.
Позже обвиняемый добавил, что полностью признает себя виновным в тех эпизодах, в которых участвовал лично. Об остальных фигурантах, как заявил Дрофа, он узнал уже после ареста.
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Еще двое подсудимых, Шарнев и Щепкин, признали вину в части участия в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Демченко, Малахова, Мартьянов, Радионова и Яковлев заявили, что не признают себя виновными.
По данным следствия, фигуранты, являясь самыми радикальными участниками "Артподготовки", объединились под руководством Вячеслава Мальцева (Признан в РФ иноагентом) в террористическую группу. С апреля по июнь 2024 года они готовили теракт в Оренбургской области и планировали подорвать железнодорожный состав с военно-промышленной продукцией.
Сотрудники РЖД Мартьянов и Демченко передали информацию об уязвимых местах железнодорожной инфраструктуры, а другие фигуранты, как сообщал СК, изготовили самодельную взрывчатку и доставили ее в Оренбургскую область. Кроме того, они помогали исполнителю теракта Яковлеву в Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областях.
Террористический акт удалось предотвратить, поскольку причастные к преступлению лица были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России.
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация
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