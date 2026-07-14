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СМИ: США могут расширить масштаб боевых действий против Ирана - РИА Новости, 14.07.2026
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13:46 14.07.2026
СМИ: США могут расширить масштаб боевых действий против Ирана

Al-Monitor: США могут расширить боевые действия против Ирана после выборов

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание конгресса США
Здание конгресса США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание конгресса США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нарушение прекращения огня между Ираном и США указывает на сохраняющиеся риски, несмотря на то что стороны не хотят возвращаться к войне.
  • По мнению источника портала Al-Monitor, после промежуточных выборов в конгресс США могут прибегнуть к полномасштабным боевым действиям против Ирана.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США могут снова прибегнуть к полномасштабным боевым действиям против Ирана после проведения промежуточных выборов в конгресс, пишет американский портал Al-Monitor со ссылкой на источник.
По словам высокопоставленного дипломата, работающего в стране Персидского залива, нарушение прекращения огня между Ираном и США указывает на сохраняющиеся риски. Источник отметил, что обе стороны "чередуют дипломатические шаги и сдерживание", при этом они не хотят возвращаться к войне, которая создаст проигрышную ситуацию как для Ирана, так и для Вашингтона.
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"Однако войну нельзя исключать, особенно после промежуточных выборов в конгресс, которые должны состояться в ноябре", - говорится в материале.
По мнению собеседника портала, после промежуточных выборов президенту США Дональду Трампу будет "гораздо меньше чего терять".
В 2026 году промежуточные всеобщие выборы в США традиционно пройдут в первый вторник ноября - третьего числа.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде страны Ближнего Востока.
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