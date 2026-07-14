СМИ: США могут расширить масштаб боевых действий против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Нарушение прекращения огня между Ираном и США указывает на сохраняющиеся риски, несмотря на то что стороны не хотят возвращаться к войне.

По мнению источника портала Al-Monitor, после промежуточных выборов в конгресс США могут прибегнуть к полномасштабным боевым действиям против Ирана.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США могут снова прибегнуть к полномасштабным боевым действиям против Ирана после проведения промежуточных выборов в конгресс, пишет американский портал США могут снова прибегнуть к полномасштабным боевым действиям против Ирана после проведения промежуточных выборов в конгресс, пишет американский портал Al-Monitor со ссылкой на источник.

По словам высокопоставленного дипломата, работающего в стране Персидского залива , нарушение прекращения огня между Ираном и США указывает на сохраняющиеся риски. Источник отметил, что обе стороны "чередуют дипломатические шаги и сдерживание", при этом они не хотят возвращаться к войне, которая создаст проигрышную ситуацию как для Ирана, так и для Вашингтона.

"Однако войну нельзя исключать, особенно после промежуточных выборов в конгресс, которые должны состояться в ноябре", - говорится в материале.

По мнению собеседника портала, после промежуточных выборов президенту США Дональду Трампу будет "гораздо меньше чего терять".

В 2026 году промежуточные всеобщие выборы в США традиционно пройдут в первый вторник ноября - третьего числа.