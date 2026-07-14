Источник опроверг информацию об аресте Ахмадинежада

Краткий пересказ от РИА ИИ Источник в сфере безопасности Ирана сообщил, что публикация о домашнем аресте экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и его работе с иностранными разведками не соответствует действительности.

Статья в New York Times об Ахмадинежаде основывается на данных анонимных источников, которые невозможно верифицировать.

Сторонники и офис Ахмадинежада чаще стали публиковать информацию об участии бывшего президента в различных мероприятиях после публикации в New York Times.

ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Публикация о домашнем аресте экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и его работе с иностранными разведками не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана.

Газета New York Times со ссылкой на источники в США Иране сообщала, что внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно вербовала Ахмадинежада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране и назначения новым лидером страны. Издание писало, что политик находится под домашним арестом после того, как спецслужбы Ирана смогли полностью распутать его связи с Израилем после февральских событий, из-за чего экс-президент практически перестал появляться на публике.

« "Компетентные органы изучают подобного рода сообщения, которые содержат информацию, связанную с вопросами национальной безопасности, однако данные о связях с иностранными разведывательными службами или ограничениях на передвижение экс-президента Ахмадинежада не соответствуют действительности", - прокомментировал публикацию собеседник агентства.

Он отметил, что статья издания New York Times об Ахмадинежаде не опирается на достоверные данные и сведения, а основывается на данных анонимных источников, верифицировать которые невозможно.

Корреспондент РИА Новости обратил внимание, что на фоне публикации New York Times сторонники и офис Ахмадинежада чаще стали публиковать информацию об участии бывшего президента в различных мероприятиях. Так, утром 14 июля они опубликовали заметку об участии экс-президента в заседании комиссии по экономическим вопросам Совета по определению политической целесообразности Ирана. При этом само мероприятие, согласно посту, состоялось 11 июля.

Кроме того, экс-президента Ирана, по данным иранских государственных СМИ, 6 июля в Тегеране участвовал в прощании с погибшим лидером страны Али Хаменеи, а также в мероприятии в знак уважения к экс-лидеру 14 июля.