Рейтинг@Mail.ru
Источник опроверг информацию об аресте Ахмадинежада - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 14.07.2026
Источник опроверг информацию об аресте Ахмадинежада

В Иране опровергли сообщения о домашнем аресте экс-президента Ахмадинежада

© AP Photo / Vahid SalemiЭкс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Источник в сфере безопасности Ирана сообщил, что публикация о домашнем аресте экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и его работе с иностранными разведками не соответствует действительности.
  • Статья в New York Times об Ахмадинежаде основывается на данных анонимных источников, которые невозможно верифицировать.
  • Сторонники и офис Ахмадинежада чаще стали публиковать информацию об участии бывшего президента в различных мероприятиях после публикации в New York Times.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Публикация о домашнем аресте экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и его работе с иностранными разведками не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана.
Газета New York Times со ссылкой на источники в США и Иране сообщала, что внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно вербовала Ахмадинежада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране и назначения новым лидером страны. Издание писало, что политик находится под домашним арестом после того, как спецслужбы Ирана смогли полностью распутать его связи с Израилем после февральских событий, из-за чего экс-президент практически перестал появляться на публике.
Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля
1 марта, 16:31
«
"Компетентные органы изучают подобного рода сообщения, которые содержат информацию, связанную с вопросами национальной безопасности, однако данные о связях с иностранными разведывательными службами или ограничениях на передвижение экс-президента Ахмадинежада не соответствуют действительности", - прокомментировал публикацию собеседник агентства.
Он отметил, что статья издания New York Times об Ахмадинежаде не опирается на достоверные данные и сведения, а основывается на данных анонимных источников, верифицировать которые невозможно.
Корреспондент РИА Новости обратил внимание, что на фоне публикации New York Times сторонники и офис Ахмадинежада чаще стали публиковать информацию об участии бывшего президента в различных мероприятиях. Так, утром 14 июля они опубликовали заметку об участии экс-президента в заседании комиссии по экономическим вопросам Совета по определению политической целесообразности Ирана. При этом само мероприятие, согласно посту, состоялось 11 июля.
Кроме того, экс-президента Ирана, по данным иранских государственных СМИ, 6 июля в Тегеране участвовал в прощании с погибшим лидером страны Али Хаменеи, а также в мероприятии в знак уважения к экс-лидеру 14 июля.
Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013 годы. Он выдвигал свою кандидатуру на выборах и после, но Наблюдательный совет Ирана не допускал его.
Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
NYT: экс-президент Ирана Ахмадинежад является тайным агентом "Моссада"
13 июля, 21:40
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Махмуд АхмадинежадАли ХаменеиМоссадВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала