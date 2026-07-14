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Офис Ахмадинежада опроверг данные NYT о его вербовке Израилем - РИА Новости, 14.07.2026
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10:52 14.07.2026
Офис Ахмадинежада опроверг данные NYT о его вербовке Израилем

Офис Ахмадинежада опроверг данные NYT о его вербовке израильскими спецслужбами

© AP Photo / Vahid SalemiЭкс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг статью издания New York Times.
  • Газета со ссылкой на источники в США и Иране сообщала, что внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно вербовала политика.
  • Офис Ахмадинежада назвал публикацию частью психологической войны против Ирана и заявил, что газета не заслуживает доверия.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг статью издания New York Times о тайной вербовке политика со стороны израильский спецслужб.
Газета New York Times со ссылкой на источники в США и Иране сообщала, что внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно вербовала бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране и назначения новым лидером страны.
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"Газета New York Times опубликовала полностью ложное сообщение об Ахмадинежаде и попыталась взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительное политическую ситуацию, связанную с военными угрозами", - прокомментировал офис Ахмадинежада публикацию New York Times.
Там также отметили, что публикация является частью психологической войны против Ирана, а сама газета не заслуживает доверия, поскольку опубликовала историю, на которую "не стоит обращать внимание".
"Несмотря на то, что мы убеждены, что утверждения в голливудском стиле издания New York Times не нуждаются в опровержении, мы, принимая во внимание обстановку в стране и политическую ситуацию, категорически отвергаем все утверждения как полностью ложные", - говорится в сообщении.
Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013 годы. Он выдвигал свою кандидатуру на выборах и после, но Наблюдательный совет Ирана не допускал его.
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