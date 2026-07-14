Офис Ахмадинежада опроверг данные NYT о его вербовке Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг статью издания New York Times.

Газета со ссылкой на источники в США и Иране сообщала, что внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно вербовала политика.

Офис Ахмадинежада назвал публикацию частью психологической войны против Ирана и заявил, что газета не заслуживает доверия.

ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг статью издания New York Times о тайной вербовке политика со стороны израильский спецслужб.

Газета New York Times со ссылкой на источники в США Иране сообщала, что внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно вербовала бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране и назначения новым лидером страны.

"Газета New York Times опубликовала полностью ложное сообщение об Ахмадинежаде и попыталась взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительное политическую ситуацию, связанную с военными угрозами", - прокомментировал офис Ахмадинежада публикацию New York Times.

Там также отметили, что публикация является частью психологической войны против Ирана, а сама газета не заслуживает доверия, поскольку опубликовала историю, на которую "не стоит обращать внимание".

"Несмотря на то, что мы убеждены, что утверждения в голливудском стиле издания New York Times не нуждаются в опровержении, мы, принимая во внимание обстановку в стране и политическую ситуацию, категорически отвергаем все утверждения как полностью ложные", - говорится в сообщении.