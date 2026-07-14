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Суд оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 14.07.2026
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14:59 14.07.2026
Суд оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* на 50 тысяч рублей

Суд оштрафовал журналистку Агалакову за нарушение деятельности иноагента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Жанну Агалакову* на 50 тысяч рублей.
  • Журналистку признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление обязательной отчетности иноагента.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову*, признанную в РФ иностранным агентом, на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
"Суд признал Агалакову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил штраф в 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе суда пояснили, что административный протокол в отношении журналистки был составлен за непредставление или несвоевременное представление обязательной отчётности иноагента.
Минюст РФ включил Агалакову* в реестр иноагентов в феврале 2025 года.
* Признана в РФ иноагентом
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