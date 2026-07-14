Суд оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* на 50 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Жанну Агалакову* на 50 тысяч рублей.

Журналистку признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление обязательной отчетности иноагента.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову*, признанную в РФ иностранным агентом, на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

"Суд признал Агалакову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил штраф в 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе суда пояснили, что административный протокол в отношении журналистки был составлен за непредставление или несвоевременное представление обязательной отчётности иноагента.

Минюст РФ включил Агалакову* в реестр иноагентов в феврале 2025 года.