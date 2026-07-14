"Аэрофлот" в I полугодии увеличил перевозки на 0,3% - до 26 млн пассажиров

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" за первое полугодие 2026 года увеличила перевозку пассажиров на 0,3% - до 26 миллионов человек, сообщает перевозчик.

Из них на внутренних линиях перевезено 19,1 миллиона пассажиров - на 2,9% меньше год к году. На международных линиях самолетами Группы перевезено 6,9 миллиона пассажиров, рост год к году составил 10,3%.

Занятость пассажирских кресел достигла 90,9%, увеличившись на 1,7 процентный пункт год к году. Пассажирооборот вырос на 5,1%.

Наибольшую доля перевозок осуществила авиакомпания "Аэрофлот" - ее самолетами за первые шесть месяцев года воспользовались 14 миллионов пассажиров, или на 0,7% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот вырос на 7,7%, а занятость кресел на 2,7 процентных пункта - до 90,8%.