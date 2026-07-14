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Туристка из Петербурга погибла в ДТП в Абхазии - РИА Новости, 14.07.2026
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18:37 14.07.2026
Туристка из Петербурга погибла в ДТП в Абхазии

РИА Новости: в Абхазии в ДТП с туристическим УАЗ погибла женщина из Петербурга

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНабережная в городе Гагры
Набережная в городе Гагры - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Набережная в городе Гагры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристка из Санкт-Петербурга погибла в дорожно-транспортном происшествии по дороге на смотровую площадку в Гагре.
  • Водитель УАЗика, в котором находилась туристка, был в трезвом состоянии.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга погибла в дорожно-транспортном происшествии по дороге на смотровую площадку Гагры в Абхазии, сообщил РИА Новости начальник ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.
«

"Вчера было дорожно-транспортное происшествие. Водитель УАЗика поднимался на смотровую в Гагры. У них было пассажиров пять человек, и машина опрокинулась. И девушка с Питера 2002 года (рождения - ред.), к сожалению, погибла", - сообщил он.

Авидзба также уточнил, что водитель был в трезвом состоянии.
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ГаграАбхазияСанкт-ПетербургГИБДД МВД РФУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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