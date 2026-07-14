Туристка из Петербурга погибла в ДТП в Абхазии

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"Вчера было дорожно-транспортное происшествие. Водитель УАЗика поднимался на смотровую в Гагры. У них было пассажиров пять человек, и машина опрокинулась. И девушка с Питера 2002 года (рождения - ред.), к сожалению, погибла", - сообщил он.