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Зырянов не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Тюкавина - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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15:56 13.07.2026
Зырянов не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Тюкавина

Зырянов отказался комментировать предложение «Зенита» о трансфере Тюкавина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Константин Тюкавин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов отказался комментировать сообщения об официальном предложении клубу «Динамо» по поводу трансфера нападающего сборной России Константина Тюкавина.
  • Ранее Зырянов подтверждал заинтересованность «Зенита» в трансфере Тюкавина.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Константин Зырянов в разговоре с РИА Новости отказался комментировать сообщения об официальном предложении "сине-бело-голубых" московскому "Динамо" по поводу трансфера нападающего сборной России Константина Тюкавина.
Ранее Зырянов подтверждал "Спорт-Экспрессу" заинтересованность "Зенита" в трансфере Тюкавина. Сам форвард в июне отмечал, что решение о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга примет руководство "Динамо".
"На этот вопрос я отвечать не буду", - сказал Зырянов.
Тюкавину 24 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.
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