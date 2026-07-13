Зырянов не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Тюкавина

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Константин Зырянов в разговоре с РИА Новости отказался комментировать сообщения об официальном предложении "сине-бело-голубых" московскому "Динамо" по поводу трансфера нападающего сборной России Константина Тюкавина.

"На этот вопрос я отвечать не буду", - сказал Зырянов.

Тюкавину 24 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.